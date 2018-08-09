Делегация Новосибирской области встретилась с руководством «Союза строителей Якутии»

8 августа с.г. генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев провел деловую встречу с делегацией Новосибирской области с целью установления деловых связей, экономического сотрудничества и взаимодействия между компаниями Республики Саха (Якутия) и Новосибирской области.

В составе Новосибирской делегации были представители самых крупных и быстрорастущих компаний Новосибирской области: Агентство стратегических коммуникаций, ООО ТПК «Сибирский завод ДРО», ООО «Город мастеров», ООО «Универсальный центр комплектации», ООО «Атлант-Н» и др.

Генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев отметил, что взаимодействие и сотрудничество якутских строительных компаний с новосибирскими организациями станет перспективным и эффективным направлением торгово-экономических связей между двумя регионами.

По итогам встречи стороны ознакомились с предложениями регионов, а также установили новые интеграционные связи для дальнейшего эффективного сотрудничества.

В заключении, координатор делегации Ольга Лисиенко пригласила Айхала Габышева принять участие на международном форуме «Технопром», который пройдет в конце августа с.г. в Новосибирске.