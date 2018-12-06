Делая ставки на спорт, сотрудник якутской турфирмы проиграл 415 000 рублей 

В дежурную часть третьего отдела полиции МУ МВД «Якутское» с сообщением о краже обратилась директор туристической фирмы.

Женщина пояснила, что перед отъездом на курорт, она оставила на хранение бухгалтеру фирмы свыше 415 000 рублей из личных сбережений. Деньги были переданы для того, чтобы в случае возникновения крайней необходимости, фирма располагала наличностью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в поле зрение полиции попал один из сотрудников фирмы. 27-летний уроженец Верхоянского района не стал отрицать и дал признательные показания в хищении денежных средств руководителя. Выяснилось, что у подозреваемого игровая зависимость. Все свои деньги он тратит на спортивном тотализаторе. Работник знал, что в сейфе хранится крупная сумма денег и в один из дней задержался на работе, чтобы их похитить.

Установлено, что все похищенные деньги подозреваемый проиграл, делая ставки в букмекерской конторе.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».