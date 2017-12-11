Декада инвалидов прошла в Томмоте

Начало декабря по всей стране традиционно отмечается как Декада инвалидов. Она приурочена к Международному дню инвалидов, который по решению ООН с 1993 года ежегодно отмечается 3 декабря. Не является исключением и Алданский район. Во всех поселениях в эти дни проводятся разнообразные мероприятия для этой категории населения.

Для привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, защите их достоинства и прав Управлением культуры г. Томмот были организованы мероприятия, приуроченные к Дню инвалидов.

Проживающие в Томмотском психоневрологическом интернате (ТПИ) и их воспитатели представили свои работы на выставке «Капелькой тепла согреем душу» в городской библиотеке и на выставке народного творчества «Добрых рук – мастерство» в зале ЦК «Слюдяник». Участники были награждены грамотами от организаторов.

«Доброта — вещь удивительная. Она сближает людей, как ничто другое, она тот язык, на котором с вами всякий захочет разговаривать. Доброта избавляет нас от одиночества, душевных ран и непрощенных обид. Мы больше приобретем, чем отдадим, если будем чаще вспоминать про то, что человек становится человеком только благодаря другому человеку», – эти слова Виктора Розова стали предисловием праздничной программы «Нет большей радости, чем творить добро», прошедшей 10 декабря в Центре культуры «Слюдяник. Программа была посвященная Дню инвалидов.

Участниками стали творческие коллективы Центра культуры: народный хор русской песни «Томмотские узоры» и солистки вокальной студии «Ричмонд» Верхотурова Кира, Валерия Пешкова, Олеся Котовщикова и Лиза Куцева ( руководитель Екатерина Буланкина); коллектив «Дети плюс куклы» (руководитель Виктория Терюхова); танцевальный коллектив «МИКС», вручивший зрителям символ здоровья и счастья «Белый цветок» (руководитель Юлия Максимова).

Ведущая программы, Марина Назарова, провела со зрителями веселые и одновременно познавательные конкурсы, а в завершении мероприятия, пригласила всех к праздничному столу со сладким пирогом, приготовленным в «Трактире на Укуланской» ИП Голомедов С.В.

«Декада инвалидов – это напоминание всем о необходимости внимания, милосердия, заботы и помощи людям, привлечение внимания общественности к проблемам, изменения отношения общества к людям с ограниченными возможностями, формирования отношения как к равным. Это возможность оказать действительное человеческое участие конкретными делами», — поделилась впечатлениями методист Управления культуры Марина Столыпина.