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1 декабря 2017, 20:34
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Деды Морозы у детей в ожоговом

Сегодня у маленьких пациентов ожогового отделения праздник. Четвертый год потряд, в гости приезжает Дедушка мороз из самого Великого Устюга. Вместе с ним был Дед Мороз из Казани- Кыш Бабай и наш Чысхаан. Детям передали волшебные подарки.

В завершение встречи было организовано общее фотографирование. Еще долго и дети и даже медицинский персонал не хотели отпускать замечательных гостей. Праздничное настроение и атмосфера добра и предвкушении чуда объединило и гостей всех нас.

 

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Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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