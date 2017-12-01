Деды Морозы у детей в ожоговом

Сегодня у маленьких пациентов ожогового отделения праздник. Четвертый год потряд, в гости приезжает Дедушка мороз из самого Великого Устюга. Вместе с ним был Дед Мороз из Казани- Кыш Бабай и наш Чысхаан. Детям передали волшебные подарки.

В завершение встречи было организовано общее фотографирование. Еще долго и дети и даже медицинский персонал не хотели отпускать замечательных гостей. Праздничное настроение и атмосфера добра и предвкушении чуда объединило и гостей всех нас.