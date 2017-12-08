Дедушка пошел в лес за елкой и заблудился

8 декабря в 8 часов утра дедушка 69 лет подпоясался кушаком, взял топор, сказал любимой жене приду к обеду и пошел в дальний лес срубить елочку на Новый год, внучков да детей порадовать. Однако ни в обед, ни после, дома он не появился. Обеспокоенная жена тут же позвонила в Верхневилюйский поисково-спасательный отряд ГКУ «Служба спасения РС(Я)».

4 спасателя и 2 волонтера из числа местных жителей на двух «Уазиках» выехали на поиски, изрядно поколесив по лесным дебрям, дорог и тропинок вокруг много, нашли таки здорового и невредимого старичка — лесовика.

Отогревшись в машине спасателей, тот поведал о своих приключениях: Ходил много искал самую красивую елочку, чтоб душа радовалась, а когда нашел, понял что заблудился. «Не знаю в какую сторону идти».

Не стал лесную красавицу трогать, пошел искать дорогу налегке. И в 17 часов появились спасители, не ангелы, а местные в форме спасателей.

Все закончилось хорошо, а елку спасатели посоветовали купить на базаре, пускай дорого, но безопасно.