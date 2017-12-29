Дед Мороз и Снегурочка вышли на дороги Якутска вместе с сотрудниками ГИБДД

Благодатное время новогодних праздников, предпраздничная суета, ожидание чуда и радостных событий. И дети, и взрослые с одинаковым нетерпением ждут приближения Нового года. Мы уверены, что в этой предпраздничной круговерти найдется время вспомнить о дорожной безопасности. Короткий световой день, туманы и осадки, гололед и снежный накат — все это может осложнять движение по зимним дорогам.

28 декабря обо всем этом, участникам дорожного движения на улицах г.Якутска напомнил необычный экипаж в состав которого входили, кроме инспекторов ДПС — Дед Мороз и Снегурочка. Главные герои Новогодних праздников вместе с сотрудниками ГИБДД останавливали водителей, поздравляли всех с Новым годом, желали безопасных дорог и вручали праздничные буклеты.

После, новогодний патруль продолжил свою службу на площади Орджоникидзе, возле главной елки столицы республики. Главные герои новогодних праздников поздравили детей, провели с ними профилактическую беседу и вручили памятные открытки.