Дебаты: кандидат на пост мэра Якутска делит горожан на здравомыслящих и «абсолютно бесполезных»

В воскресенье, 14 мая в здании Федерации профсоюзов Якутии состоялись четвертые дебаты между участниками предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для последующего выдвижения кандидатом на должность главы городского округа «город Якутск». Дискуссия, на этот раз, была посвящена особо актуальной теме: «Диалог власти и общества», а участниками воскресных дебатов были: действующий глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, директор ООО Центр Стандартизации «Роспрофи» Ирина ВЫСОКИХ, директор «Центра технического творчества» города Якутска Святослав СОФРОНЕЕВ и известный путешественник, телеведущий, кинооператор, сценарист, член общественной палаты Якутия Андрей И (ХОРОШЕВ).

Дебаты прошли в формате дискуссии по основным вопросам и диалогом с присутствующими в зале в 4 этапа. Первым этапом было вступительное слово, где каждый из кандидатов высказал свое видение как укрепить диалог между органами власти и гражданским обществом для развития города. На данном этапе участникам было отведено по две минуты.

Ирина Сергеевна: «Если оценивать ситуацию в республике: то, с одной стороны, власть признает необходимость развития, укрепления государственного общества и расширения общественного диалога, а с другой стороны – пытается ее контролировать. Вследствие этого, конечно, в процессе формализуется бюрократия. Государственное общество в Якутии есть, у нас много активных граждан, у нас ведется диалог, но, к сожалению, два этих диалога буквально можно назвать монологами – монолог власти и монолог общества, которые часто абсолютно не слышат друг друга.

Я занимаюсь общественной деятельностью достаточно давно и благодаря тому, что мой бизнес давно самоуправляемый, я влилась в это движение и хочу сказать, что на сегодняшний день, бизнес сообщество – это одна из самых активных общественных собраний в Якутии, и мы настроены на диалог, мы хотим его, мы стремимся к нему, но не всегда получается выстроить конструктивное сотрудничество между властью и гражданским обществом. Но если смотреть на ситуацию исключительно в Якутске, а не в республике, то конечно, мы видим, что власть учится нас слышать и мы надеемся, что этот диалог станет более конструктивным».

Айсен Сергеевич: «На самом деле, развитие нашего города без развития гражданского общества и без развития диалога между властью и людьми – абсолютно невозможна. Я глубоко убежден, что множество проблем в прошлом связаны именно с тем, что власть и жители города были разобщены, они не слышали и не слушали друг друга, и в результате достаточно много вопросов на сегодняшний день, которых можно было избежать, они в наши дни, в нашем городе. Движущая сила развития любого города – это люди города. Это их идеи, их желания, целеустремленность, в то время как власти, должны делать все, чтобы люди в городе были успешными, а для этого необходимо развивать взаимосвязь между властью и людьми.

Я надеюсь, что в нашем городе мы уже умеем слушать и слышать друг друга, мы идем по верному пути, и мы не должны с него сходить. В данном собрании, есть люди, критика которых не лицеприятна для власти и это правильно, т.к. мы должны слушать не только тех, которые говорят нам приятное, но и должны уметь слушать тех, кто критикует конструктивно за те промахи, недостатки, которые, к сожалению, в нашем городе есть. Но я уверен, что вместе – мы та сила, которая сможет исправить все недостатки и развивать наш город еще более быстрыми темпами вперед».

Святослав Андреевич: «Полноценное функционирование институтов демократического государства немыслимо вне гражданского общества. Необходимо отметить, что именно развитое, полноценное гражданское общество обеспечивает три важнейших элемента стабильной и эффективной демократии: Во-первых, контроль под отчетностью власти народу, во-вторых, участие каждого в политической жизни и, наконец, постоянную тенденцию общества и государства к обновлению и реформам.

Необходимо постановление диалога между гражданами и властью, диктуют проблемы социально–экономического характера, т..к. отсутствие публичного и открытого обсуждения этих проблем может привезти к их усугублению. Для этого и необходимо наладить данный контакт. Движение в сторону гражданского общества должно осуществляться путем расширения и углубления диалога общества и власти. Диалог обеспечит динамику развития государства и возможность найти оптимальное решение».

Андрей Федорович: «Я задумываюсь над самой фразой «диалог власти и общества», это подразумевает продуктивное взаимовлияние, но ситуация примерно такая: люди, которые предлагают активный диалог, они не проводили серьезных работ, насколько этот диалог эффективен. Я, как член общественной палаты, считаю, что могу профессионально говорить на эту тему, за шесть лет работы там, я понял, что наши люди просто бесконечно не активны, а пассивны, раскачать их невозможно. Поэтому, когда мы говорим о диалоге, сначала надо создать условия чтобы люди были активны и только после этого говорить о продуктивном системном диалоге».

Вторым этапом дебатов было обсуждение основных вопросов. Открытость власти заключено условием эффективного диалога с гражданским обществом, в последние годы в Якутске на открытость муниципального правления делается серьезная ставка, а это предполагает создание власти: конкретных инструментов, механизмов взаимодействия, какими они должны быть, чтобы горожане, общественность были вовлечены в управление городом.

Ирина Высоких: «Процесс диалога власти и гражданского общества предполагает наличие таких инструментов и механизмов, чтобы наиболее полно информировать власть о том, что нужно горожанам, есть много таких инструментов, например: институт публичных слушаний, чтобы он работал эффективно. Прежде всего, мы заблаговременно должны предоставлять полный источник материалов, и они должны быть опубликованы в тех СМИ, которые читает население. Это печатные ресурсы и интернет, а по публичным слушаниям обязательно нужно, чтобы публиковались стенограммы, видеозаписи, и все те предложения, которые были обсуждены в ходе публичного слушания. Я считаю, что там должна быть дана оценка как отрицательная так и положительная, и мероприятия по каждому предложению в ходе публичного слушания, которое исходило от населения, были приняты. Пока, на мой взгляд, этого не хватает.

Так же я считаю, что необходима независимая оценка по общественно-значимым показателям органов власти. Эти показатели должны разрабатываться с учетом мнения общественности, и должны быть утверждены вместе. Есть прекрасная практика на сегодняшний день в Санкт–Петербурге. У них есть 15 общественно- значимых показателей, по которым горожане изучают активность мэра города и всех его замов, администрации и дают свою качественную оценку. Мне кажется, этот инструмент нам тоже необходим и, резюмируя, скажу, что система власти повернулась к нам лицом».

Айсен Николаев: «Конечно, выстроить действенную обратную связь между властью и обществом очень сложно, необходимо не просто декларировать, что надо разговаривать друг с другом. Просто декларировать диалог — это бессмысленно, необходимо приближать власть к населению. И если мы вспомним что было в 2012 году, какие действия мы тогда предприняли? Мы дали больше полномочий и прав, чтобы власть в местах, максимальна приближенная к людям, решала большинство вопросов. С 2014 года мы каждый месяц проводим единый информационный день во всех округах и пригородах нашего города, когда все руководство администрации выезжает и прибывает на эти места.

В итоге, за эти годы я получил цифры и сам удивился – более 12 000 человек лично присутствовали на этих приемах, дали свои заявления, предложения, проблемы их были обсуждены. Это, я считаю, очень важно и одним из моих решений было то, что я не принимаю население официально в мэрии, а встречаюсь с ними именно в округах, пригородах, максимально приближаясь к людям. Конечно, в мэрии я их тоже принимаю, но основные свои приемы я провожу именно в этих местах. Мы должны и дальше пропагандировать наши инновационные технологии, тот же one click, на котором сейчас все, что хочется найти о публичных слушаниях. Конечно, есть предложения по улучшению работы сервиса, и как раз про скандал по улице Петра Алексеева, который идет со стороны жильцов, поступили достаточно обоснованные предложения по улучшению сервиса, мы их будем сейчас проверять в публичных слушаниях.

Я считаю, что one click Якутск — это сердце информационных технологий города, на базе которых мы должны централизовать наши вопросы по возникновению связи между властью и обществом. Она должна быть не просто площадка, где власть общается с населением, мы должны сделать ее такой площадкой, на которой и само общество будет между собой общаться. Общественных активистов у нас очень много, у нас очень много людей с идеями, хорошими, красивыми идеями, которым нужна поддержка. И вовсе не обязательно диалог власти и общества должен приводить к тому, что власть должна давать деньги. Эту поддержку, как показывает наш опыт, общественники очень легко находя друг друга, могут сами решить те вопросы, которые у нас в городе есть. И конечно, именно через развитие современных IT технологий мы можем сделать так, чтобы население, люди еще лучше участвовали в управлении города, контролировали власть и вместе с властью развивали наш дом».

Святослав Андреевич: «Для достижения этих целей необходимо развитие следующих механизмов по надежности власти: во-первых, это укрепление институтов публичных слушаний, о чем уже упомянули. Во-вторых, консультации с общественностью по всем нормативно–правовым актам и стратегическим вопросам, в-третьих, обязательное рассмотрение представительными органами власти электронных петиций. Далее, внедрение публичной системы оценки результативности органов власти, ну, и последнее — это переход к информационной открытости, вся информация и вневедомственные данные, доступ к которым не ограниченно законодательно, должно быть в оперативном доступе, в удобном для автоматической обработки в виде и собрано на единых региональных, федеральных и муниципальных ресурсах, это те необходимые механизмы для прозрачности власти».

Андрей Федорович: «Когда мы говорим про диалог, возникает вопрос, а зачем вообще он нужен в том виде, в котором мы его сейчас планируем. Что такое горожанин? Мы говорим общими словами, у меня большой опыт участия в предвыборной работе как доверенного лица. Одно дело ты встречаешься с людьми из академии наук или Алмазэргиэнбанка, а другое дело, с полупьяными людьми из маргинальных районов – это же совершенно разные люди. Первые – это те, которые внятно могут что-то говорить, что-то делать, вторые – это абсолютно бесполезные люди, которые создают балласт, вот для галочки пришли и проголосовали, пришли участвовать в каком-то диалоге. В данном случае, пока мы не конкретизируем или не изменим понимание, что такое горожанин, никакого продуктивного диалога не будет. На мой взгляд, здесь нужно говорить о конкретных людях, о персоналиях каких-то. Вот, допустим, уважаемый Иван Иванович ШАМАЕВ – лидер в своей области? Лидер. Ему люди доверяют, и он может что-то внятно сделать, Александр Григорьевич ПОДГОЛОВ – доверяют ему люди? Доверяют. Вот поэтому двигаться для формирования диалога надо, только конкретизируя людей с этой и с другой стороны».

Затем на дебатах был обсужден вопрос о необходимости «завлекать» общество во взаимодействие с властью, и какие результаты это может принести активистам и тем, кто по каким–либо причинам не желают добиваться ничего от власти, считая, что от него лично ничего не зависит, и какие формы участия граждан в решении проблем в улучшении города могут помочь в развитии Якутска.

Ирина Высоких: «Я приведу пример из своей жизни, которая будет наиболее актуальна и полезна для молодежи, которая боится идти в общественную деятельность, и я понимаю их инертность, потому что конечно есть обратная сторона. Когда я училась в школе, у меня возникла такая ситуация: я всегда была активисткой и хотела, чтобы в моей школе все-таки обратили внимание на качество образования, материально–техническую базу. И, будучи внештатным журналистом, написала статью «Большие перемены», вышла она в газете «Наше время».

После этой публикации у нас в школе началась серьезная проверка, очень многое изменилось в лучшую сторону, но на меня начались гонения со стороны педсостава, со стороны руководства школы: мне занижали оценки, в то время были выборы в общественное движение «Союз Молодежи в школьные лидеры», учителя проводили профбеседы с учениками, чтобы ни в коем случае за меня не голосовали, мне было 15 лет, я девочка, а взрослые дяди и тети которые должны меня учить, заниматься моим нравственным воспитанием, занимались психологическим террором. Поэтому я на себе знаю, что такое общественная деятельность и все ее обратные стороны.

С тех пор прошло 16 лет и ничего собственно не изменилось, но почему я до сих пор в общественной деятельности? Потому что, ну кто, если не мы? Если мы не начнем менять что-то, за нас это никто не сделает, мы живем в самом крупном городе на вечной мерзлоте, в самом добром городе страны, мы особенные сами по себе и любой проект нам под силу».

Айсен Сергеевич: «Я всегда говорил и говорю, что главные мои союзники в изменении Якутска – это его жители, причем все и, конечно, когда мы говорим о диалоге с обществом, мы здесь должны понимать, что он сразу не выходит, есть активные горожане, общественники их в любом городе мира, не важно в самом крупном или маленьком – это примерно один процент, и это не я придумал, так показывают исследования. И, как говорят ученые, роль главы города заключается в том, чтобы знать лично как можно больше горожан и вовлекать их в те позитивные изменения, которые он хочет проводить в городе, если он будет знать больше людей, значит, у него все получится, а если он не захочет иметь с ними дело – у него ничего не получится.

Я счастлив, что за эти годы мы уже знаем лично многих людей, мы их вовлекли в изменения города, и город развивается. При этом нужно говорить и о диалоге с обществом в целом, потому что любые жители города, в том числе и маргинальные, как выразился Андрей Федорович, это все равно горожане, мы все равно должны работать с ними и вовлекать их, не обязательно в какие-то решения глобальных проблем.

Например, если человек никогда в жизни не ходил на субботник, а в этом году вышел и посадил цветы, или прибрался во дворе, это значит, что та политика, которую мы ведем по воспитанию горожанина, по восприятию города, как своего родного дома, работает. И глядя как с каждым годом все больше людей выходят на субботники, как мы убираем город, как мы за ним смотрим, как у нас появляется миллион цветов, я считаю, что в этом политика идет правильно.

В одночасье человека изменить нельзя, человек меняется постепенно, но само то, что позитивные изменения в городе идут, я считаю, что это верный и правильный подход и конечно же, уверен, что форма участия горожан должна быть разной: от каждого по способностям. Кто-то может участвовать в разработке стратегии развития города на множество десятилетий вперед, а кто-то уже своим участием в субботнике, уже тем, что может раньше он мусор бросал во дворе, а сейчас, по крайней мере, до урны доносит – это уже благое дело. С помощью активных горожан мы уже поменяли самосознание города, и сейчас мы должны стремиться развить идею города как нашего общего дома, где мы все работаем ради одного дела, во имя его развития, лучшей жизни в нем, и чтобы она осуществлялась».

Святослав Андреевич: «Степень демократичности управления определяется тем, насколько полно представлены и осуществлены интересы как всех социальных субъектов, имеющих отношение к принимаемому решению. В новых современных условиях с одной стороны эффективное управление не может быть делом всенародным. Оно требует профессионализма, высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт управленческой работы, но с другой стороны не должны игнорироваться положительные результаты широкого участия жителей в процессе управления территорией.

Вообще мотивы, а не участие основной массы горожан в управлении, они оправдывают тем, что их голос не будет учтен. Это, конечно, неправильная позиция, такие люди, которые, например, не пришли на выборы, они соответственно не воспользовались своим правом, не просто правом на выборы, а правом на то, что своим голосом можно было повлиять на принятие тех или иных решений. Так что, власть должна максимально расширять круг тех людей, которые будут вовлечены в управление».

Андрей Федорович: «Мне кажется, что не следует искусственно тянуть во власть какие-то массы в решении масштабных проблем. Пусть каждый занимается своим делом, здесь я отчасти согласен с Айсеном Сергеевичем, отчасти нет. На мой взгляд, субботники – это одно из самых вредных явлений, потому что это как Новый год, раз в году сходил бумажки собрал и все – я гражданин. Ты лучше эти бумажки каждый день собирай, если есть возможность, хоть одну бумажку в день собери. Если ты более активный человек и у тебя есть организационные таланты, то займись общественной работой – организацией нескольких домов, если ты креативный человек, ты придумай новые вещи для благоустройства города, которые не может придумать никто.

Мой друг Андрей ВЫСОКИХ занялся реконструкцией башни в Старом городе, которая была заброшена многие годы, никто ею не занимался, а вот он решил, что надо это сделать, надо сделать из этого музей. Поэтому каждый должен заниматься своим делом там, где он живет, то, что он умеет и не надо лезть, и мешать работать людям, которые профессионально занимаются городским управлением».

Далее участники дискуссии ответили на вопросы присутствующих в зале по предварительной записи и перешли к заключительному слову.

Ирина Сергеевна: «Резюмируя, еще раз подчеркну, что конечно, диалогу власти и общества нужна модернизация. В Якутске уже наблюдаются конкретные тренды, например, несколько общественных объединений объединяются в одно, например, движение: «Вместе мы сила», сюда вошли абсолютно все: и представители общественной палаты, и представители различных партий и т.д. Мы объединились ради одного проекта, а сейчас мы создаем несколько инициатив. Наш диалог не заканчивается никогда, постоянно кто-то что-то предлагает, очень конструктивная критика там идет, у нас в гражданском обществе работа ведется, мы готовы объединяться, готовы создавать, готовы выслушивать власть и хотелось, чтобы и от власти к нам шла такая же активная позиция. Мы очень хотим этого диалога и готовы его выстраивать, я думаю, только тогда утверждение духовных ценностей гражданского общества в качестве национальной идеи выполнит свое предназначение».

Айсен Сергеевич: «Когда я говорил об одном проценте активистов, я имел в виду лидеров, которые ведут за собой тысячи людей. А на самом деле активных людей должно быть 10 – 15 процентов в городе, но я считаю, что в нашем городе их больше и это счастье. Я счастлив, что у нас есть такие люди, благодаря которым я очень много понял. Еще раз говорю, что наше счастье, что есть такие люди и дело власти – это не дать таким людям потеряться, не оставить их один на один с проблемами. Мы должны их инициативы поддерживать и двигать вперед, для того, чтобы мы достигли общей цели. А цель у нас одна – чтобы люди в нашем городе жили лучше, чтобы уровень жизни повышался, чтобы качество жизни в нашем городе с каждым годом была лучше и многие сегодня говорят: Мы гордимся своим Якутском, но гордиться это одно, мы должны сделать так, чтобы Якутск стал одним из самых лучших городов всего Азиатско–Тихоокеанского региона, я считаю, что это, учитывая те темпы, с которыми мы развиваемся вперед, вполне нам по силам».

Святослав Софорнеев: «Народ – главный источник власти, так гласит наша конституция, следовательно, власть должна прислушиваться к мнению общества, соответственно через гражданское общество. Ну и естественным способом формирования конструктивного взаимодействия власти и населения, конечно же, должно быть создание режима широкой информированности и рост образованности населения. Необходимым условием для формирования гражданского общества является наличие экономических предпосылок, так и других, ну и одно из самых важных – это преобладание среднего класса».

Андрей И: «В силу своей писательской профессии я часто обращаюсь к справочникам и меня поразила одна латинская фраза, которую я совершенно не знал, мы довольно часто используем слово гомо сапиенс, а поговорка звучала так: Homo Sapiens Non Urinat In Ventum – Разумный человек никогда не писает против ветра , поэтому когда мы слышим какие то призывы, которые доносятся издалека, из Москвы – «Давайте двигайтесь в ту сторону», мы должны понимать, что у нас своя специфика и нужно обращать внимание на эту специфику, а не оголтело бежать туда, куда нас посылают. Много лет назад, на заседании молодежного правительства, который был посвящен предстоящим играм «Дети Азии», один лидер высказался: «Вы знаете у нас есть большая сложность, у нас в городе нет городских туалетов», а кто-то ему отвечает: «Никакой сложности нет, у нас под каждым домом туалет», и он сказал это совершенно серьезно. Так вот, я призываю в ближайшее время, чтобы мы были достойными избирателями, давайте все соберемся, каждый в своем доме и уничтожим эти городские туалеты под своим домом, там, где творится, ну просто страшный хаос».