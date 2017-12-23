Даже полиция преобразилась к новому году

Об этом сообщил в своем фейсбуке Александр Джурович ДАНИЛОВ, директор кинотеатра «Центральный» и общественный деятель.

Новый год — главный праздник для всех. И даже суровые якутские полицейские ярко, с мощным креативом подготовили свои отделы к Новому году — в чем убедился сам. По приглашению начальника полиции Якутска Николая Ивановича КУЛЬБЕРТИНОВА, вместе с руководителем портала Якт Артемом МЫРЬЯНОВЫМ были судьями в оценке конкурса подготовки отделов полиции к Новому году. Надо признать, что министр внутренних дел В.Н. ПРОКОПЕНКО и начальник полиции Якутска Н.И. КУЛЬБЕРТИНОВ уделяют достаточно внимания к обычной жизни сотрудников, их психологической разгрузке. Поверьте, не везде так…

И, пользуясь случаем ( раз я пишу пост) — друзья, будьте осторожны в соцсетях! Мошенников разных развелось очень много — берегите свои данные, не поддавайтесь на разные хитрые предложения о быстром заработке!

А полицейским Якутска на наступающий Новый Год — чтобы преступлений было меньше! Горожанам — безопасности!