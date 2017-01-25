Дата в истории: Они приняли свой гимн и флаг. О тунгусском восстании

25 января 1925 года комиссия Политбюро ЦК ВКП (б) выслушало доклад К.К. БАЙКАЛОВА о ликвидации тунгусского восстания. Это вооруженное выступление представителей коренных народов Якутии началось мае 1924 года и длилось более года.



Основной причиной его возникновения, по мнению Байкалова, явились «уродливые формы военного коммунизма и бесчинства органов ГПУ».

На Охотском побережье в начале 1920-х гг. представители советской власти вели настоящий террор населения. Администрация, чувствуя безнаказанность в отдаленном крае, буквально уничтожало тунгусов, грабила и облагала их непомерными налогами. Доходило до абсурда – налог брали за убитую дичь, за оружие, за дрова, за собак, и даже за ободранную кору деревьев!

В мае 1924 г. небольшой отряд под командованием якута-учителя Михаила АРТЕМЬЕВА и тунгусского князца Павла КАРАМЗИНА заняли село Нелькан. Отряд был хорошо вооружен, имел трехлинейные винтовки и гранаты, а также обоз из 30 оленей с продовольствием и пушниной. Мятежники действовали с идеей «освободить все тунгусское племя от советской власти и создать себе новую жизнь исходя из самоуправления». Они оказались умелыми и грамотными политическими организаторами: в июле собрали Всетунгусский съезд Охотского побережья. Съезд решил учредить собственное государство со своим правительством, объявил о независимости тунгусского народа и о неприкосновенности своей территории с морскими, лесными, горными богатствами и ресурсами.



Тунгусский флаг



Лидеры движения составили “Обращение” к мировому сообществу. В нем речь шла о том, что отсталые “во всех отношениях от мирового прогресса науки и техники” тунгусы обращаются к иностранным государствам и к Лиге наций, “как к могучим защитникам мелких национальностей в мировом масштабе” по вопросу спасения их от “общего врага мирового национализма — русского коммунизма”. Мятежники создали атрибутику своего национально-территориального образования, приняли гимн и трехцветный флаг Тунгусской республики. Белый цвет флага символизировал сибирский снег, зеленый — лес, тайгу, черный — землю.

Новообразованное правительство выставило ультиматум : “В случае высадки военных частей советских войск на наших берегах Охотского моря и вторжения через границы соседних нам республик Дальвостока и Якутской автономии, мы, тунгусская нация, как поголовно восставшая из-за нетерпимой политики большевиков должны будем оказать вооруженное сопротивление как доказательство нашего глубокого возмущения и будем уверенными, что за могущие быть жертвы вся ответственность за пролитую безвинную кровь перед историей и общественным мнением падет на вас как на высший орган Советской власти, допустившей насилие”.

Восстание активизировало не только охотское население. Действовавшие на территории Центральной Якутии отряды РАХМАТУЛЛИНА – БОССОЙКО двинулись в сторону Нелькана для присоединения к повстанцам. Появились партизанские антисоветские отряды в Оймяконе, Абые, Верхоянске.

Руководить ликвидацией тунгусского мятежа центр назначил К.К. Байкалова. Причем, советскому правительству изначально хотелось разрешить конфликт мирным путем. Байкалов имел следующую инструкцию, кстати, подписанную СТАЛИНЫМ: “ЦК считаясь со всеми вышеизложенными соображениями находит целесообразным мирную ликвидацию восстания, применяя военные силы лишь в том случае, если это будет диктоваться необходимостью…”.



Необходимость возникла в начале 1925 года. Решено было направить против повстанцев вооруженный отряд под командованием героя-кавалериста Ивана СТРОДА. Предполагалось, что опытный командир легко справится с повстанцами. Силовые методы не помогли, мятежники не сдавались. В конце концов, Советскому правительству пришлось пойти на компромисс. В мае 1925 г. в результате сложных переговоров идеолог тунгусского повстанчества Михаил Артемьев сложил оружие. Он получил обещание, что вопрос о воссоединении тунгусского государства с Якутией будет решен в ближайшее время. Спустя два месяца, на перемирие пошел и П. Карамзин. В Тунгусском восстании приняло участие около 600 эвенков и якутов, были также и представители русского населения края. С самого начала движения оно приняло характер политического, поскольку выдвинуло вполне четкие политические требования — создания национального государственного образования



Тунгусы. В верхнем ряду второй слева — Павел Карамзин.

Советская власть как бы сдержала обещание. 10 августа 1925 г. был организован съезд тунгусов Охотского побережья, в котором приняли участие делегаты 21 тунгусского рода и трех якутских районов. Остается удивляться дипломатическому таланту молодого якутского правительства. 25 августа Тунгусское Управление после агитационных докладов заявило о самороспуске. Участники восстания были амнистированы, более того, многим повстанцам предоставили кредиты для обзаведения домашним хозяйством. Михаил Артемьев в 1928 г. был расстрелян. Судьба Павла Карамзина неизвестна.

