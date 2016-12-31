Дата и время новогоднего салюта в Якутске

«Салют в новогоднюю ночь начнется на площади Ленина в 00:51 и завершится в 1:00 ночи», – сообщил Платонов.

Новогодний салют на площади Ленина продолжится девять минут. Об этом News.Ykt.Ru заявил помощник главы республики Станислав Платонов.

Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.

Спасибо!