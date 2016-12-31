Дата и время новогоднего салюта в Якутске

Новогодний салют на площади Ленина продолжится девять минут. Об этом News.Ykt.Ru заявил помощник главы республики Станислав Платонов.
«Салют в новогоднюю ночь начнется на площади Ленина в 00:51 и завершится в 1:00 ночи», – сообщил Платонов.
По прогнозам синоптиков Якутского Гидрометцентра, 31 декабря в Якутске ожидается слабый снег, утром туман, ветер северный 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -38-40, днем -35-37 градусов.comments powered by HyperComments
Источник: http://news.ykt.ru/article/51709