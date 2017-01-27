Дата: 1822-й — год рождения первой Думы Якутска

В далеком 1822 году, практически два века назад, в результате «сибирской» реформы Михаила СПЕРАНСКОГО, в нашем городе появилась первая городская общая и шестигласная Думы. Этот исторический факт установил в своих исследованиях известный специалист по истории Якутска Пантелеймон ПЕТРОВ. И с разговора с ним о появлении первого городского представительного органа мы открываем юбилейную рубрику, посвященную 195-летию Якутской городской Думы.



— Пантелеймон Пантелеймонович, почему вы считаете, что 1822 год является точкой отсчета для истории представительных органов г.Якутска?

— Этот год стал исторически важной вехой не только для Якутска и Якутии, но и для всей Сибири в целом. В 1822 г. в результате многогранной деятельности известного российского реформатора Михаила Сперанского были приняты несколько законов, в том числе «Учреждение для управления сибирских губерний», согласно «Росписанию городов по их разрядам» Якутск был отнесен к средним городам Сибири, а Олекминск, Вилюйск, Среднеколымск – к малолюдным. Средним городам полагалась такая форма общественного управления, как городская общая и шестигласная думы, состоящая из гласных 6 сословий. Это распорядительный представительный орган самоуправления существовал в крупных городах России. Обычно собрание купеческих, мещанских, цеховых (ремесленники) общин, духовенства, казаков, чиновников—дворян избирали своих представителей – гласных (по сути, предшественников современных городских депутатов). Как и полагалось в царское время, низшим сословиям – крестьянам, рабочим — не предоставлялось право выбирать своего гласного. Надо учесть, что шестигласная городская Дума не имела административных прав и денежных средств, и, в сущности, возможностей у нее было немного.



— Управление г.Якутском осуществлялось бургомистром, ратманами, действовала городская ратуша, магистратура…

— Уже по этим названиям ясно, что в то время система городского управления в России была создана по западно-европейскому образцу. Всеми хозяйственными и судебными делами в черте Якутска ведало присутствие ратуши, состоявшее из бургомистра, двух ратманов и секретаря. Бургомистра и ратманов избирали на 3 года городские обыватели, первый получал жалование из городских доходов, вторым вознаграждение не полагалось.

Надо сказать, что в 19 веке, при самодержавии, бюрократическая система управления Российским государством была очень запутанной, с нечетким разделением функций между ведомствами, многие вопросы решались параллельно и ратушей, и магистратом. К тому же каждый шаг городского начальства постоянно контролировался со стороны управления Якутской областью.

Тем не менее, реформа М.Сперанского 1822 г. все-таки оживила общественное управление в городе. Вспомним, что именно в 1827 году градское купеческое и мещанское общества решили построить здание «Кружала», купцы пожертвовали на его строительство крупные суммы, таким же способом был построен в Якутске и Гостиный двор.



— Получается, что «Кружало» — это результат первых попыток общественного самоуправления в нашем городе. Архитектурное напоминание о деятельности гласных первой городской Думы. И даже спустя два века «Кружало» остается визитной карточкой Якутска.



(Продолжение беседы в следующих выпусках рубрики).

