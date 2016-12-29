Дарить добро — хорошая традиция алданцев

До нового года осталось всего два дня. Ребятня и взрослые с нетерпением ждут новогодних подарков. А в Алдане Дед Мороз на неделю раньше приступил к своей волшебной работе – дарить праздник.

Самыми первыми получили подарки дети из социально незащищенных семей. ОО «Дари добро», благодаря активному участию горожан в акции «Подарок каждому ребенку», организовала яркий благотворительный утренник. Подарков хватило всем. Вручение состоялось 24 декабря в 12:00 в «Центре молодежных инициатив» микрорайона Солнечный.

«Новый Год – время чудес. Я убедилась в этом еще раз. Утренник прошел настолько красочно и задорно, что все забыли о том, что праздник готовился для детей из социально незащищенных семей. Детская радость не зависит от благосостояния семьи. Дети радуются малому, и это здорово! Я благодарю всех, кто принял участие в акции, — делится впечатлениями Мария Барамыгина, руководитель ОО «Дари Добро. — Герои новогоднего представления переубедили даже самых стойких, не верящих в чудо, маленьких реалистов. Чудеса были, остаются и будут – эта мысль красной нитью прошла через весь спектакль. Сказочное шоу получилось ярким и радостным. Перед юными зрителями выступали их ровесники в костюмах любимых героев: султан Сулейман с визирем, восточная красавица, испанка, японец, Баба Яга и конечно же, дед Мороз со Снегурочкой».

Новый год — это всегда ожидание чуда, чего-то сказочного и необычного и неважно ребенок ты или взрослый, поэтому организаторы постарались для всех сделать утренник маленьким волшебством. А для взрослых праздник стал замечательным событием, когда можно порадоваться тем искоркам счастья, которые загораются в глазах детей при виде елки, подарков и Деда Мороза.

«Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей – одна из главных задач общественной организации «Дари добро». Таких ребятишек не могли оставить без новогодней елки и подарка от Дедушки Мороза. Ведь не каждая многодетная или неполная семья может позволить себе приобрести билет на новогодние представления. А дети, которые еще верят в чудеса, подготовили для Дедушки Мороза стихи. Детство и Новый год должны быть у каждого, независимо от социального статуса и дохода»,-рассказала Вера Тихонова, участница праздника, руководитель ЛИТО «Самородок».

«Было радостно видеть с каким энтузиазмом отозвались на акцию «Подари Новый год каждому ребенку» алданцы. С первых дней установленные в магазинах игрушек корзины наполнялись подарками, что в очередной раз доказывает неравнодушие наших земляков.

Откликнулись руководители города и района, побывавшая в Алдане в эти дни народный депутат Ольга Балабкина, индивидуальные предприниматели Олеся Малышева, Сергей Баннов, Татьяна Бурдуковская, Светлана Кокорина, Наталья Горбунова. ОО «Дари Добро» выразила глубокую благодарность за поддержку и помощь в организации новогоднего утренника Михайловой Л.Я., Шамоян Д.А., Яценко Т.С, Суховерхову В.Ф., Вере Тихоновой, Сергею Шабалину, Ольге Федоровне Яковлевой и ребятам из Алданского лицея.

Давайте будем вместе, а не просто рядом и тогда мы сможем больше.