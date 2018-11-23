Данные ГИБДД о дорожных происшествиях в Якутске за 2018 год

В последнее время участились случаи наездов на пешеходов. Только на сегодняшний день зафиксировано 10 фактов наездов на людей.

На днях 21 ноября около 8 часов утра 40-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Ипсум» следуя во дворе дома №27/1 по ул. Петра Алексеева не предоставил преимущество несовершеннолетнему пешеходу 14 лет, ученику одной из столичных школ, который шел по дворовой территории в сторону школы, в результате чего совершил на него наезд.

В результате наезда прибывшая на место аварии бригада скорой помощи, осмотрев юношу, не выявив травм по счастливой случайности, оставила на месте.

Двумя часами позже, около 10 часов утра 52-летний водитель, управляя автомашиной «Ниссан Эксперт» следуя по ул. Жорницкого в сторону ул. Семена Данилова на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество 57-летнему пешеходу, которая переходила проезжую часть ул. Жорницкого по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершил на нее наезд.

После чего водитель самостоятельно доставил женщину в травм-пункт, где ей поставили диагноз: закрытые переломы стопы без смещения, назначено амбулаторное лечение.

Если смотреть статистику ДТП за 10 месяцев 2018 года на территории г. Якутска и его пригородов зарегистрировано 426 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, при которых погибло 16 человек и ранено 525.

С участием детей за 10 месяцев 2018 года произошло 70 ДТП, в которых погиб 1 ребенок и ранено 80 детей. Из них 50% а именно – 35 детей являлись пешеходами, которые получили различные травмы.

Стоит отметить, что наезды на пешеходов происходят не только на пешеходных переходах, где в основном виноватыми являются водители автомашин, но и сами пешеходы, нарушая Правила дорожного движения, перебегая в неположенном для этого месте, попадают под колеса транспортных средств.

Согласно Правил дорожного движения водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода, а пешеходы, в свою очередь, могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние, до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что

переход будет для них безопасен.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям проявлять особое внимание при приближении к пешеходным переходам, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям. Пешим участникам движения переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, при этом обязательно убедившись в отсутствии опасности. В условиях недостаточной видимости и в темное время суток, обозначайте себя светоотражающими элементами.