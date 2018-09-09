Данные экзитполл по Якутску

Сегодня, 9 сентября состоялись выборы мэра Якутска. Многие избиратели столкнулись с тем, что на выходе из избирательных участков их спрашивали о том, как они проголосовали. Это называется экзитполл. То есть разведчики составляют динамику качества голосования по персоналиям. SakhaLife нашел данные, которые были подведены со всех участков к 20 часам.
Экзитполл не дает полную картину, однако показывает тенденцию.
- Александр САВВИНОВ – 42,5%
- Отказались от ответа – 38,5%
- Сардана Авксентьева – 36,7%
- Микаэл Заболотный – 5,9%
- Иван СТЕПАНОВ – 4,9%
- С.В. АСЮТИН – 2,3;
- И.Ю. КОМАРОВ – 2,2%
- В.Э. ТЕППОР – 1,8%
- Испортил бюллетень — 1,7%
- И.М. ЛЮБАРСКИЙ – 1,0%
- С.В. ПОДАРУЕВ – 1,0%
Что касается предварительных итогов выборов мэра Якутска, информация появится ближе к полуночи. Следите за нашими публикациями.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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