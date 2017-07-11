Данил Лаврентьев — двукратный чемпион первенства России 

Юный барьерист, воспитанник ДЮСШ-1 г. Якутска, заслуженного тренера республики П.А. Нечаева Данил Лаврентьев, в марте уже выигравший зимнее первенство России, вновь финишировал первым в финале первенства России среди юношей 2002-2003 г.р., прошедшего в эти выходные в городе Пензе.

Для сведения, Данил в феврале прошлого года был вторым в Всероссийских соревнованиях Кубка Академии Санкт-Петербурга с результатом 8,96 сек, а 15-17 декабря в Москве на Всероссийских соревнованиях Кубка олимпийской чемпионки СветланыМастерковойон был уже первым с результатом 8,57 сек. И вот наконец он стал самым быстрым среди ровесников в России и в помещении зимой, и на стадионе летом!

Данил — третий ученик заслуженного тренера республики Петра Александрович Нечаева, выигравший первенство России в барьерном беге после Дениса Федоренко (четыре раза) и первого и единственного победителя спартакиады учащихся России Игоря Чудинова ставшего в этом году мастером спорта России.