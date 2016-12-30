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Политика
30 декабря 2016, 18:13
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Данчикова задала новый формат взаимодействия между депутатом от региона и муниципальной властью

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В рамках региональной недели декабря депутат Государственной Думы России Галина ДАНЧИКОВА провела рабочую встречу с главами муниципальных образований Якутии и председателями представительных органов муниципальных районов и городских округов при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Открывая встречу, Галина Данчикова поблагодарила глав за совместную работу на посту Председателя правительства РС (Я), отметила системное конструктивное взаимодействие между исполнительной и муниципальной властью, выразила уверенность, что такое сотрудничество будет продолжено теперь и с депутатом Государственной Думы от региона в интересах республики. Депутат парламента страны акцентировала внимание глав на вопросах, требующих решения на федеральном уровне.

Данчикова

В ходе встречи были обсуждены два актуальных для муниципалитетов вопроса. В частности, речь шла о совершенствовании федерального закона о контрактной системе в сфере закупок.
— В настоящее время экономика нашей страны напрямую взаимосвязана с контрактной системой, через которую ежегодно в экономику направляется более 10 трлн рублей, осуществляя закупки ь товаров, работ и услуг. Именно поэтому в современных условиях все большую актуальность приобретает вопрос контроля за эффективностью расходования бюджетных средств и достижения поставленных целей закупок, отметила Галина Данчикова.

По словам депутата, стратегия развития бюджетной политики сегодня ориентирована на поиск решений, которые оптимизируют и сэкономят бюджетные деньги.

По мнению Галины Данчиковой, несмотря на то, что в Закон о контрактной системе неоднократно вносились многочисленные правки, проблемных вопросов, которые необходимо урегулировать, и пробелов в регламентации отдельных вопросов остается достаточно.

В рамках дискуссии Галина Данчикова предложила обсудить эти вопросы, при необходимости сформулировать предложения от Якутии, в том числе для понимания, как именно следует поступать заказчику, в том числе муниципальному, для соблюдения требований законодательства.

Также, по мнению Галины Данчиковой, в Федеральном законе 44-ФЗ должен быть отдельный раздел, в котором необходимо аккумулировать все вопросы, связанные с районами Крайнего Севера, включая природно-климатические, географические особенности, слаборазвитую транспортную инфраструктуру, ограниченные сроки северного завоза.

Второй вопрос повестки дня касался реализации отдельных положений Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
— Местное самоуправление является самостоятельным видом публичной власти, обеспечивающим решение населением вопросов местного значения. К вопросам организации местного самоуправления Парламент страны подходит серьезно, — отметила Галина Данчикова. – Базовый законодательный акт представляет собой очень большой по объему правовой акт, нормы которого регулируют самые различные аспекты местного самоуправления – бюджетные, социальные, налоговые, земельные и другие.
Сложности в применении данного Федерального закона обусловлены тем, что данный нормативно-правовой акт в силу объективных и не очень объективных, экономических и правовых причин, очень нестабилен. За 13 лет с момента принятия данного закона были изданы более 100 федеральных законов о внесении в него изменений. В основном изменения касались компетенции органов МСУ.

Депутат Госдумы предложила главам муниципальных образований обсудить актуальные проблемы в развитии местного самоуправления в целях совершенствования действующего федерального законодательства.
— Наша общая задача в этом направлении – обеспечить общественную стабильность, слаженную работу органов государственной власти и местного самоуправления по реализации обязательств перед гражданами, — подчеркнула Галина Данчикова.

По вопросам совершенствования Федерального закона 131- ФЗ к депутату Госдумы обратился председатель Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества, глава поселка Жатай Анатолий КИСТЕНЕВ.

Предложения органов местного самоуправления касаются применения в Уставах муниципальных образований отсылочных норм при внесении изменений в федеральный закон. По словам Анатолия Кистенева, муниципальные образования республики испытывают проблемы в исполнении надлежащим образом требований статьи 5 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» в связи с частыми изменениями в законодательстве.

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Еще одна актуальная тема – обустройство минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов. В силу части 6 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации нормативы противопожарного обустройства лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Эти полномочия органам государственной власти субъектов Российской Федерации не передавались. В соответствии с п.9 ч.1 ст.14 №131-ФЗ в полномочие поселений входит только обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

По мнению глав, проведение данных работ относится к федеральным полномочиям, так как противопожарная просека входит в состав федерального лесного фонда. У муниципальных образований нет полномочий во владении и пользовании, или в аренде ни одного федерального лесного участка. Данный вопрос поднимался на круглом столе, организованном Постоянным комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. Тем не менее, надзорные органы требуют с муниципальных образований обустройство минерализованных противопожарных полос (противопожарных разрывов). Главы задаются вопросом — имеют ли право муниципальные образования обустраивать минерализованные противопожарные полосы в федеральных лесах?

Также в ходе встречи депутат отметила принятые на декабрьских пленарных заседаниях важнейшие законы, имеющие стратегическое значение не только для Якутии, но и всего Дальневосточного региона. Это, прежде всего, закон на выравнивание тарифов на электроэнергию. Законопроект принят в окончательном чтении.

В первом чтении принят законопроект по поддержке туризма для территорий Дальнего Востока. Решение парламента связано с мерами, реализуемыми через налоговые преференции. Галина Данчикова прокомментировала данный законопроект, отметила, что для Якутии это тоже востребованное направление.

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Главы муниципальных образований поблагодарили депутата за плодотворную встречу, подробную информацию о регламенте работы российского парламента, работе по формированию федерального бюджета. Одобрили и поддержали совершенно новый, по их словам, формат взаимодействия между депутатом от региона и муниципальной властью и выразили готовность выступать экспертами по самым актуальным для жителей республики вопросам, исходя из многолетнего опыта практической работы на местах. Также главы поддержали планы депутата Госдумы Галины Данчиковой в рамках региональной недели посещать районы республики, задали волнующие их вопросы, которые были взяты на карандаш.

В свою очередь, Галина Данчикова заострила внимание глав на первоочередных задачах. По словам депутата, в целях безусловного исполнения бюджетов муниципальных образований необходимо пройти перерегистрацию полномочий заказчиков и уполномоченных органов в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами — Электронный бюджет.

Отметим, что Галина Данчикова входит в комитет Государственной Думы по бюджету и налогам, возглавляет подкомитет по межбюджетным отношениям, является членом трехсторонней комиссии и входит в группу экспертов, которая рассматривает законопроекты, связанные с федеративными отношениями и организацией местного самоуправления. Первые законопроекты в данном направлении обсуждались на заключительном пленарном заседании осенней сессии 21 декабря.

В частности, принят Закон «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» о создании государственной системы «Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам».

Законом предусматривается создание государственных информационных систем (федеральные информационные системы, государственные информационные системы субъектов РФ), муниципальных информационных систем, а также иных информационных систем в целях обеспечения доступа граждан к информации об образовании, информационного обеспечения управления системой образования, государственной регламентации образовательной деятельности.

Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уточнения порядка и условий предоставления земельных участков.

«О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части дополнения единых требований, предъявляемых к участнику закупки.

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