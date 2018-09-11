Дама украла духи, чтобы выпить

В одном из популярных салонов продажи косметики и парфюмерии г. Якутска произошла кража духов стоимостью 15000 рублей. В конце рабочего дня, проверяя камеры видеонаблюдения, охрана бутика установила, что на объекте произошла кража. Директор магазина позвонила в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказалась ранее судимая 41-летняя уроженка Мегино-Кангаласского района.

Выяснилось, что подозреваемая в краже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашла в салон и, воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не следит, похитила с первой попавшейся витрины парфюмерию.

Во время разбирательств выяснилось, что духи дама похитила не для того, чтобы благоухать, а для того, чтобы выпить.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».