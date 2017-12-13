Дальнобойщики на Крайнем Севере: на Бога надейся, а сам не плошай!

В прошлом году водители ОАО «Туймаада-Агроснаб» «намотали» по северным и арктическим улусам Якутии за 93 рейса 165 000 км, а это 13 кругосветных путешествий! В сложнейших условиях лютого мороза под минус 60, сильной пурги, а иногда и отсутствия дороги как таковой. Они каждый год везут жителям восьми северных улусов картофель и овощи, корма для КРС и лошадей.

-Всего в автопарке компании «Туймаада-Агроснаб» 70 единиц автотехники, средний возраст которой 20 лет. «КамАЗы-Сайгаки», на которых перевозится картофель, они 2007 года выпуска, — говорит и.о. заведующего автогаражом Альберт Попов. После капитального ремонта автомобили в норме, но все равно скоро потребуются новые машины.

Подготовкой к автозимнику занимаются четыре слесаря – топливщик, моторист, агрегатчик и токарь-сварщик. Работают в специальных цехах.

Вот на снимке в токарном цехе Альберт Попов, водитель Богдан Кузьмин, слесарь-агрегатчик Дмитрий Мацюк, водитель Прокопий Петров и токарь Василий Босиков. Все не первый год работают в компании, проверенные в деле кадры.

Готовятся, конечно, и сами водители. На Севере как бывает – если не повезло, началась пурга, жди неделями. Машина становится другом, домом, поэтому безответственных водителей-дальнобойщиков не бывает. Каждый следит за ремонтом, утепляет и обустраивает кабину. Чтобы быть во всеоружии.

А такую работу можно смело назвать битвой; к примеру, в прошлом году автозимники открылись поздно, и машины «Туймаады-Агроснаб» шли сразу за дорожной техникой. Причем трассы – это не гладкий асфальт или гравийка, а автозимник, который часто идет по рекам, имеет скользкие съезды и другие опасности. А в некоторых отдаленных местах приходится самим прокладывать дорогу. Поэтому все водители опытные, хорошо знают трассу, их средний возраст выше 40 лет.

Разговариваем с водителями Богданом Кузьминым и Прокопием Петровым.

-Куда ездили в прошлом году, сколько рейсов сделали?

-В Абыйский улус возили сено, по пять-шесть рейсов. Поломки небольшие, но бывают.

-Что тогда делать?

Смеются: -Тогда на Бога надейся, а сам не плошай!

-Есть наиболее сложные участки трассы?

-Везде сложно. Опасны наледи, места, где часто пурга, а такое на Севере повсеместно.

Считайте: пять рейсов с учетом заезда в отдаленные наслеги – это по 1500 км туда-обратно каждый рейс, а ведь есть более дальние районы и села. Средняя протяженность авторейса в восемь северных улусов 1800 км. Всего по зимникам в Анабарский, Булунский, Верхоянский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы в прошлом году было доставлено 359 тонн картофеля и овощей, более 700 тонн грубых и концентрированных кормов.

Есть ли у водителей суеверия, приметы? Есть, например, в пути не говорить, даже не думать о поломке. Они считают: только подумал, и вот она! Об этом рассказывает заместитель начальника отдела грузоперевозок Прокопий Горохов. Он говорит, что такие водители, которые говорят: «Не знаю ничего!», когда поломка или другая сложная ситуация, долго не задерживаются. Остаются ответственные за груз и за дело.

В этом сезоне первые рейсы планируются в Момский и Верхоянский улусы в середине декабря-начале января по мере открытия автозимников. Хорошо бы порадовать людей картофелем и овощами к Новому году.

В этом году компания «Туймаада-Агроснаб» планирует перевезти автотранспортом 359 тонн картофеля и овощей.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) Афанасий Семенов:

-Планы по завозу картофеля и овощей «Туймаада-Агроснаб» выполняет. Хотелось бы сказать о завозке кормов — в начале этого года благодаря слаженной и оперативной работе компании во взаимодействии с оперативным штабом по организации сезонных работ Минсельхоза удалось выйти из сложной ситуации с сеном и сенажом в Абыйском и других улусах. В 2017/2018 годы также планируется завоз грубых кормов в 12 улусов, в том числе пять северных: Абыйский, Среднеколымский, Оленекский, Момский и Оймяконский.

Напомним, что компания является республиканским оператором по доставке продовольствия северным завозом, поэтому цены на картофель и овощи устанавливаются Правительством республики. Картофель, доставленный автотранспортом, в восьми северных улусах реализуется по 66,8 руб., капуста по 62 руб. за кг.

В обратный рейс машины загружаются рыбой, мясом, но не всегда. Поэтому ОАО «Туймаада-Агроснаб» работает над созданием на северах транспортно-логистических центров, в которых местные жители могли бы круглый год сдавать промысловую продукцию, а также оленину, жеребятину, дикоросы. Это выгодно всем – повысятся доходы северян, больше заработает компания-перевозчик, в центральной Якутии появятся предпосылки для снижения цен на северную рыбу.