АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-42
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.84
 69.30
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.12.2017, 17:20
Происшествия
В таттинских магазинах продавали просроченные продукты
13.12.2017, 17:10
Культура & Образование
Якутяне выступили на IV Всероссийском совещании работников сферы допобразования детей
13.12.2017, 17:00
Происшествия
Экстра
Пожар на улице Бабушкина унес жизни двух женщин
13.12.2017, 16:45
Общество
14 декабря в Якутске и ряде районов республики предстоят временные ограничения электроснабжения
13.12.2017, 16:35
Общество
В Хангаласском районе вручили награды активным добровольцам
13.12.2017, 16:20
Культура & Образование
В Якутске открываются Всероссийские научные чтения в честь 100-летия известного тюрколога Евдокии Коркиной
13.12.2017, 16:10
Столица
Михаил Гасанбалаев отчитается онлайн
13.12.2017, 16:00
Республика
Егор Борисов учредил в Якутии День гражданского активиста
13.12.2017, 15:50
Экология
Как искали фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б»
13.12.2017, 15:40
Экономика
Дальнобойщики на Крайнем Севере: на Бога надейся, а сам не плошай!
13.12.2017, 15:30
Происшествия
Резонанс
В Таттинском районе ни один предприниматель не имеет разрешения на перевозку пассажиров – власти
13.12.2017, 15:25
Экология
Якутяне принимают участие в V Всероссийском съезде по охране окружающей среды 
13.12.2017, 15:10
Культура & Образование
В НХМ состоится этнографический экскурс в историю якутского женского праздничного наряда
13.12.2017, 15:00
Общество
Офицеры полиции торжественно вручили школьникам их первые паспорта
13.12.2017, 14:52
Экономика
Анонс
О торговой марке «Саха Чай»
13.12.2017, 14:50
Культура & Образование
Эксклюзив
Концерт в честь якутской песни Екатерины и Алексея Егоровых
13.12.2017, 14:35
Экономика
Показания счетчиков воды можно передать по телефону
13.12.2017, 14:25
Происшествия
Экстра
Сегодня вынесен приговор двум братьям, устроившим стрельбу по своим знакомым
13.12.2017, 14:10
Экономика
В Покровске модернизируют котельные за счет частного инвестора
13.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Чайные пакетики в офисах грязнее унитаза
13.12.2017, 13:10
Общество
Якутия вошла в топ-50 регионов по реализации проекта городской среды
13.12.2017, 13:00
Общество
Якутские спасатели получили патент на свое изобретение
13.12.2017, 12:50
Столица
Жители города стали активнее взаимодействовать с местными властями
13.12.2017, 12:46
Желток
Варя Максима удостоилась титула «Лучшая новая страна» на конкурсе «Mrs. Globe»
13.12.2017, 12:40
Спорт
В Якутске пройдет турнир снайперов памяти Ивана Кульбертинова – Пумпээ
13.12.2017, 12:30
Общество
Георгий Полтавченко выразил соболезнование в связи с трагическим ДТП в Таттинском улусе
13.12.2017, 12:24
Общество
Резонанс
ГИБДД: проверка водителей проходит без «репрессий» и «полицейского беспредела»
13.12.2017, 12:20
Столица
В Якутске завершается конкурс на лучшее освещение Года добра
13.12.2017, 12:10
Общество
Юрию Трутневу понравился якутский чай
13.12.2017, 12:00
Столица
Коммунальщики столицы приняли участие в акции «Елка добра»
13.12.2017, 11:50
Культура & Образование
На Днях Якутии в Москве впервые покажут детеныша ископаемого шерстистого носорога
13.12.2017, 11:40
Происшествия
Житель Ленска подозревается в краже из теплицы
13.12.2017, 11:30
Экология
В Москве презентован фотоальбом «Природа земли Олонхо»
13.12.2017, 11:20
Финансы
Россельхозбанк предлагает сезонный вклад «Ключ к успеху»
13.12.2017, 11:15
Экономика
Сегодня плановых отключений электричества в Якутске не будет
13.12.2017, 11:11
Столица
Евдокия Евсикова провела прием граждан в Центральном округе
13.12.2017, 11:00
Общество
Резонанс
Сообщения в соцсетях о забастовке таксистов распространяют «нелегалы»
13.12.2017, 10:50
Республика
Героями и памятью о них сильна Россия
13.12.2017, 10:49
Культура & Образование
Успех якутского кино на Международном кинофестивале «Arctic Open»
13.12.2017, 10:40
Общество
Памятные знаки «385 лет Якутия с Россией» вручены Владиславу Чернушенко и Ольге Хомовой
13.12.2017, 10:30
Общество
Якутия на втором месте по количеству участников этнографического диктанта
13.12.2017, 10:20
Культура & Образование
Назван лучший учитель истории и обществознания республики
13.12.2017, 10:10
Происшествия
В трех магазинах Ытык-Кюеля продавали просрочку
13.12.2017, 10:00
Общество
Егор Борисов призвал министров не заниматься отписками
13.12.2017, 9:50
Экономика
Из-за недобросовестного подрядчика жители дома остались без фасада здания
13.12.2017, 9:40
Республика
В Якутии открыты две переправы муниципального значения
13.12.2017, 9:30
Столица
В жизни всегда есть место подвигу!
13.12.2017, 9:20
Финансы
РСХБ улучшил условия рефинансирования потребительских кредитов
13.12.2017, 9:10
Экономика
Фонд капремонта: Новый режим работы кассы и отдела по приему граждан
13.12.2017, 8:58
Происшествия
Пожар на улице Бабушкина оставил без жилья две семьи
13.12.2017, 8:11
Общество
Видео
В Якутске студенты ЯГСХА составили слово «Россия» из окон!
13.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 13 декабря 2017
13.12.2017, 1:07
Республика
Мое село. Объявлен видео-конкурс
13.12.2017, 1:04
Культура & Образование
Позитив
Дождь наград пролился на юную якутянку на международном телеконкурсе
13.12.2017, 0:56
Спорт
Якутский легионер Никита Крюков намерен обжаловать решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиады
13.12.2017, 0:31
Политика
Сегодня день рождения депутата, партийного лидера, общественного деятеля и журналиста
12.12.2017, 22:42
Общество
Резонанс
Варя Максима: вот и всё!
12.12.2017, 21:31
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Соцсети: Таксисты Якутии объявили забастовку
12.12.2017, 21:07
Столица
Якутская городская Дума: ​33 двора Якутска войдут в программу
12.12.2017, 20:05
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования депутату
12.12.2017, 20:03
Столица
В Якутске продолжается благотворительная акция «Елка добра»
12.12.2017, 18:00
Столица
Вниманию предпринимателей
12.12.2017, 17:50
Происшествия
Из-за недобросовестного подрядчика жители дома в Мирном остались без фасада
12.12.2017, 17:45
Экономика
Миллионная экономия
12.12.2017, 17:40
Общество
13 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
12.12.2017, 17:30
Общество
Резонанс
Фонд капремонта МКД РС (Я) опроверг информацию о критической ситуации в Удачном, вызванной оттайкой грунта
12.12.2017, 17:20
Культура & Образование
Концерт Филармонии Якутии ярким аккордом завершил Дни Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге
12.12.2017, 17:10
Общество
На Международной женской конференции в Смольном выступила наша землячка Галина Павлова и сыграла на хомусе
12.12.2017, 17:00
Финансы
Финансовая устойчивость и клиентоориентированность. АЭБ определил приоритеты развития на 2018 год
12.12.2017, 16:45
Культура & Образование
Эксклюзив
Размышления после спектакля «Киристэпиэл»
12.12.2017, 16:30
Культура & Образование
Солист Якутской филармонии, балалаечник Дмитрий Швецов выступил с Андреевским оркестром
12.12.2017, 16:20
Республика
На борту карьера «Мир» появился мемориал
Архив новостей
Экономика
13 декабря 2017, 15:40
316

Дальнобойщики на Крайнем Севере: на Бога надейся, а сам не плошай!

В прошлом году водители ОАО «Туймаада-Агроснаб» «намотали» по северным и арктическим улусам Якутии за 93 рейса 165 000 км, а это 13 кругосветных путешествий! В сложнейших условиях лютого мороза под минус 60, сильной пурги, а иногда и отсутствия дороги как таковой. Они каждый год везут жителям восьми северных улусов картофель и овощи, корма для КРС и лошадей.

-Всего в автопарке компании «Туймаада-Агроснаб» 70 единиц автотехники, средний возраст которой 20 лет. «КамАЗы-Сайгаки», на которых перевозится картофель, они 2007 года выпуска, — говорит и.о. заведующего автогаражом Альберт Попов. После капитального ремонта автомобили в норме, но все равно скоро потребуются новые машины.

Подготовкой к автозимнику занимаются четыре слесаря – топливщик, моторист, агрегатчик и токарь-сварщик. Работают в специальных цехах.

Вот на снимке в токарном цехе Альберт Попов, водитель Богдан Кузьмин, слесарь-агрегатчик Дмитрий Мацюк, водитель Прокопий Петров и токарь Василий Босиков. Все не первый год работают в компании, проверенные в деле кадры.

Готовятся, конечно, и сами водители. На Севере как бывает – если не повезло,  началась пурга, жди неделями. Машина становится другом, домом, поэтому безответственных водителей-дальнобойщиков не бывает. Каждый следит за ремонтом, утепляет и обустраивает кабину. Чтобы быть во всеоружии.

А такую работу можно смело назвать битвой; к примеру, в прошлом году автозимники открылись поздно, и машины «Туймаады-Агроснаб» шли сразу за дорожной техникой. Причем трассы – это не гладкий асфальт или гравийка, а автозимник, который часто идет по рекам, имеет скользкие съезды и другие опасности. А в некоторых отдаленных местах приходится самим прокладывать дорогу. Поэтому все водители опытные, хорошо знают трассу, их средний возраст выше 40 лет.

Разговариваем с водителями Богданом Кузьминым и Прокопием Петровым.

-Куда ездили в прошлом году, сколько рейсов сделали?

-В Абыйский улус возили сено, по пять-шесть рейсов. Поломки небольшие, но бывают.

-Что тогда делать?

Смеются: -Тогда на Бога надейся, а сам не плошай!

-Есть наиболее сложные участки трассы?

-Везде сложно. Опасны наледи, места, где часто пурга, а такое на Севере повсеместно.

Считайте: пять рейсов с учетом заезда в отдаленные наслеги – это по 1500 км туда-обратно каждый рейс, а ведь есть более дальние районы и села. Средняя протяженность авторейса в восемь северных улусов 1800 км. Всего по зимникам в Анабарский, Булунский, Верхоянский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы в прошлом году было доставлено 359 тонн картофеля и овощей, более 700 тонн грубых и концентрированных кормов. 

Есть ли у водителей суеверия, приметы? Есть, например, в пути не говорить, даже не думать о поломке. Они считают: только подумал, и вот она! Об этом рассказывает заместитель начальника отдела грузоперевозок Прокопий Горохов. Он говорит, что такие водители, которые говорят: «Не знаю ничего!», когда поломка или другая сложная ситуация, долго не задерживаются. Остаются ответственные за груз и за дело.

В этом сезоне первые рейсы планируются в Момский и Верхоянский улусы в середине декабря-начале января по мере открытия автозимников. Хорошо бы порадовать людей картофелем и овощами к Новому году.

В этом году компания «Туймаада-Агроснаб» планирует перевезти автотранспортом 359 тонн картофеля и овощей. 

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) Афанасий Семенов:

-Планы по завозу картофеля и овощей «Туймаада-Агроснаб» выполняет. Хотелось бы сказать о  завозке кормов —  в начале этого года благодаря слаженной и оперативной работе компании во взаимодействии с оперативным штабом по организации сезонных работ Минсельхоза удалось выйти из сложной ситуации с сеном и сенажом в Абыйском и других улусах.

В 2017/2018 годы также планируется завоз грубых кормов в 12 улусов, в том числе пять северных: Абыйский, Среднеколымский, Оленекский, Момский и Оймяконский. 

Напомним, что компания является республиканским оператором по доставке продовольствия северным завозом, поэтому цены на картофель и овощи устанавливаются Правительством республики. Картофель, доставленный автотранспортом, в восьми северных улусах реализуется по 66,8 руб., капуста по 62 руб. за кг.

В обратный рейс машины загружаются рыбой, мясом, но не всегда. Поэтому ОАО «Туймаада-Агроснаб» работает над созданием на северах транспортно-логистических центров, в которых местные жители могли бы круглый год сдавать промысловую продукцию, а также оленину, жеребятину, дикоросы. Это выгодно всем – повысятся доходы северян, больше заработает компания-перевозчик, в центральной Якутии появятся предпосылки для снижения цен на северную рыбу.

comments powered by HyperComments
Источник: Игорь Дмитриев.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.12.2017, 9:20
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
12.12.2017, 9:50
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
10.12.2017, 22:24
Желток
Резонанс
Однополая якутская свадьба — обсуждает вся Якутия
12.12.2017, 21:31
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Соцсети: Таксисты Якутии объявили забастовку
09.12.2017, 13:58
Общество
Фотофакт
Якутяне проводили в последний путь Ивана Черова
11.12.2017, 1:07
Политика
Эксклюзив
Первый провал главы Томпонского улуса?
10.12.2017, 15:41
Желток
Фотофакт
Парижанка устроилась продавцом мяса на Крестьянском рынке в Якутске!
09.12.2017, 8:47
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло жуткое ДТП: 5 погибших
07.12.2017, 18:10
Происшествия
В Якутии уничтожена партия цветов из Голландии
10.12.2017, 18:45
Путешествия
Фотофакт
Забытые очереди вернулись в Москву на ярмарке Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Экономика
13.12.2017

О торговой марке «Саха Чай»

Желток
13.12.2017

Варя Максима удостоилась титула «Лучшая новая страна» на конкурсе «Mrs. Globe»

Резонанс
Общество
13.12.2017

ГИБДД: проверка водителей проходит без «репрессий» и «полицейского беспредела»

Резонанс
Общество
13.12.2017

Сообщения в соцсетях о забастовке таксистов распространяют «нелегалы»

Культура & Образование
13.12.2017

Успех якутского кино на Международном кинофестивале «Arctic Open»

Экономика
13.12.2017

Из-за недобросовестного подрядчика жители дома остались без фасада здания

Республика
13.12.2017

Мое село. Объявлен видео-конкурс

Позитив
Культура & Образование
13.12.2017

Дождь наград пролился на юную якутянку на международном телеконкурсе