Дальневосточный МедиаСаммит-2017 стартует 8 июня

Участников ожидает насыщенная программа, включающая блоки по медиа, маркетингу, PR и SMM

Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит-2017 – стартует во Владивостоке уже завтра, 8 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. В течение двух дней ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В течение двух дней участников и гостей форума ожидает насыщенная программа, включающая более 100 секций по блокам «маркетинг», PR, «менеджмент», «медиа» и SMM. Программа МедиаСаммита доступна на официальном сайте форума.

В числе ключевых спикеров МедиаСаммита в этом году – эксперты федерального уровня: председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, издатель «Медузы» Илья Красильщик, шеф-редактор Russia Beyond The Headlines Всеволод Пуля, первый вице-президент ACMG Антонио Алицци, гендиректор Tigermilk Media Арсений Ашомко, главный редактор Lenta.ru Александр Белоновский, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, директор по развитию «Лайфхакера» Родион Скрябин и др.

В этом году форум значительно расширил формат. Его проведение поддержал вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который встретится на МедиаСаммите с журналистами и блогерами, чтобы обсудить развитие Дальнего Востока.

Также в рамках Саммита состоится брифинг официального представителя МИД, директора департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.

Традиционно на форуме пройдет прямая линия губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, в ходе которой он ответит на вопросы приморцев.

В этом году форум предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Кроме этого, зарегистрироваться и выбрать подходящий пакет участника можно и на самом форуме. Это можно будет сделать на стойке регистрации, расположенной на шестом уровне корпуса В в кампусе ДВФУ на острове Русском.

Напомним, что организаторами Дальневосточного МедиаСаммита выступили Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, ДВФУ, Законодательное собрание Приморского края, ВГУЭС. Соорганизатор — агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Генеральный партнер — РусГидро.