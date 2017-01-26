Дальневосточный гектар. Якутяне берут землю под жилье, подсобное хозяйство, для охоты и рыбалки, для организации туризма

В Департаменте по лесным отношениям региона не успевают обрабатывать заявки граждан на получение «дальневосточного» гектара. В ведомстве отмечают, что на начало года удалось сформировать лишь несколько сотен договоров, что составило 15% от общего потока заявлений.

«Более 70% запрашиваемой гражданами площади — это лесной фонд, поэтому нам не хватает сил. Ставим вопрос перед Федеральным агентством лесного хозяйства об увеличении нашей штатной численности», — пояснил ситуацию глава ведомства Вячеслав ПОПОВ.

Всего в департамент от якутян во время реализации первого и второго этапов закона о «дальневосточном» гектаре поступило 2572 заявки на земельные участки лесного фонда, по которым оформлено 398 договоров (15%), на рассмотрении находятся 833 заявления (32%).

Лидируют по количеству заявок Хангаласский улус, город Якутск, Мегино-Кангаласский и Вилюйский улусы.

В центральных районах республики граждане берут земельные участки под организацию отдыха, туризма или строительство жилья, ведение дачного и личного подсобного хозяйства, в заречье – для ведения сельского и личного подсобного хозяйства. В вилюйской группе улусов люди желают взять гектары под ведение личного подсобного хозяйства и животноводство, в южных районах – организацию отдыха и туризма, в северных улусах – для охоты и рыбалки.

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