«Дальневосточный гектар» актуален и требует совершенствования федерального законодательства

Правительством РФ в Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий расширение территорий, на которых допускается предоставление земельных участков в безвозмездное пользование. Он был рассмотрен вчера на Экспертном совете в Госдуме под председательством главы думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая НИКОЛАЕВА.

В обсуждении концепции законопроекта в Госдуме приняли участие представители профильных министерств и ведомств федерального и регионального уровней, от Якутии: министр имущественных и земельных отношений Евгения ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир ПРОКОПЬЕВ.

Новый законопроект предлагает снять запрет на предоставление земельных участков, на которых расположены охраняемые леса. Помимо этого, действующий закон предполагается дополнить несколькими статьями: о возможности предоставления земельных участков, расположенных в границах охотничьих угодий на определенных условиях, и положениями о порядке определения принадлежности земельного участка к определенной категории земель.Законопроект предусматривает совершенствование процедуры предоставления земельных участков, уточняет процедуру и форму представления информации о территориях, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование.

При заключении охотхозяйственных соглашений и договоров аренды участков лесного фонда для осуществления деятельности владельцами долгосрочных лицензий в сфере охотничьего хозяйства Якутия предложила применять превентивный подход. Как отметила Евгения Григорьева, это, прежде всего, в интересах охотпользователей.

Сегодня Якутия по количеству заявок на безвозмездное получение земли занимает второе место после Приморья. В настоящее время поступило 17 тысяч заявок, из которых только 170 направлено из-за пределов республики.

Руководство Якутии комплексно подходит к реализации закона на ее территории. В условиях, когда почти 70% территории региона составляют природоохранные зоны, участки с полезными ископаемыми, баланс интересов является важнейшим фактором жизнеспособности самого закона. Поэтому глава республики Егор БОРИСОВ считает главным на сегодняшний день ограничения действия закона по некоторым категориям земель. Республиканским законодательством предусматривается предоставление земельных участков для занятия сельским хозяйством и табунным коневодством.

По словам Главы республики Егора Борисова, руководство страны предоставило новые инструменты развития регионов Дальнего Востока. В частности, в Якутии планируется создать квартал получателей «дальневосточного гектара» в с. Партизан Намского улуса. Рассматриваются вопросы по созданию, либо расширению границ населенных пунктов в четырех центральных районах республики – Амгинском, Намском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском, где подано больше наибольшее количество заявлений.

До 13 июня в профильный комитет парламента должны быть представлены предложения и замечания по обсуждаемому законопроекту, сказала, комментируя работу Экспертного совета Госдумы Евгения Григорьева. С новыми поправками Федеральный закон будет рассмотрен осенью.