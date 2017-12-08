Дальневосточный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» пройдёт в Якутии

В 2018 году Дальневосточный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» пройдёт в Якутии. Об этом сообщил Руководитель отдела конкурсов и мероприятий Синодального отдела религиозного образования и катехизации, ответственный секретарь конкурса «За нравственный подвиг учителя» иеромонах Трифон (Умалатов), выступая на пленарном заседании XIII Республиканских Рождественских чтений 7 декабря. Конкурс ежегодно проводится в епархиях Русской Православной Церкви при участии Министерства образования и науки Российской Федерации и региональных министерств и отделов образования. Конкурс проводится в три этапа. Заключительный III этап проводится в Москве в конце января. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-секретарь епархиального управления Якутской и Ленской епархии инокиня Евгения (Сеньчукова)

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