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8 декабря 2017, 11:20
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Дальневосточный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» пройдёт в Якутии

В 2018 году Дальневосточный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» пройдёт в Якутии.

Об этом сообщил Руководитель отдела конкурсов и мероприятий Синодального отдела религиозного образования и катехизации, ответственный секретарь конкурса «За нравственный подвиг учителя» иеромонах Трифон (Умалатов), выступая на пленарном заседании XIII Республиканских Рождественских чтений 7 декабря.

Конкурс ежегодно проводится в епархиях Русской Православной Церкви при участии Министерства образования и науки Российской Федерации и региональных министерств и отделов образования. Конкурс проводится в три этапа. Заключительный III этап проводится в Москве в конце января.

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Источник: Пресс-секретарь епархиального управления Якутской и Ленской епархии инокиня Евгения (Сеньчукова)
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