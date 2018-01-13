Дальневосточные гектары: дальше выделения участков дело зачастую не идёт

Не всё идёт гладко с большими участками земли, которые раздают на Дальнем Востоке бесплатно жителям России, и наличие проблем уже заметили в правительстве РФ. Об этом заявил депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ, комментируя поручение премьер-министра страны Дмитрия МЕДВЕДЕВА «проанализировать практику» предоставления гектаров жителям России.

Заниматься анализом будут профильные министерства, рассмотрят правоприменительную практику предоставления земельных участков из состава земель лесного фонда и особо охраняемых территорий и объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ. Меры будут направлены на исключение возможности изменения целевого назначения и ограничение оборота таких земельных участков. Выполнить поручение они должны будут до 1 марта 2018 года.

«Что именно станет известно в результате анализа, пока сказать нельзя, но предположить можно: речь как минимум идёт о том, что некоторые россияне, получившие гектары, занимаются там совсем не той деятельностью, ради которой их брали. Или не занимаются вовсе. Дальше выделения участков дело зачастую не идёт», — считает Федот Тумусов.

Он подчеркнул, что получить большой участок земли без дорог и коммуникаций — это одно, а использовать его — совсем другое. Депутат считает, что сложившаяся с гектарами ситуация говорит о том, что пришло время разобраться с эффективностью государственной земельной политики.

«Пока я видел лишь самые общие цифры о том, сколько участков выделено — но вот о конкретных успехах по их освоению речи, по-моему, до сих пор нигде не шло», — обратил внимание парламентарий.

Комментируя мнение Федота Тумусова в соцсетях, якутяне подтверждают его слова, называя раздачу дальневосточных гектаров абсолютно непродуманным проектом.

«Я гектар взяла, а попасть на него не могу, даже самый крутой джип не может проехать через болото. Придётся вертолёт покупать! На карте дорога была, но оказалась заболочена до непроходимости».

«Голую землю выдали. Есть проблема ещё с границами населенных пунктов и разрешением на вид строительства на этих границах. Чиновники любят тормозить. За всё платить надо, аж дошло до того, что точки определения участков стали стоить до 5 тысяч рублей. Никакой поддержки».

«Нет дорог и вообще никакой инфраструктуры».

«Открыли раздачу в чьих-то интересах, оформили, а теперь понимают, что лавочку нужно прикрыть».

«Сразу было понятно, что затейка не очень. Если процентов 5 землеполучателей начали осваивать, то это успех», — пишут люди.

«Каким наивным и недалёким надо быть, чтобы думать, что гектаром земли можно привлечь народ на Дальний Восток, — высказал мнение житель Якутска Александр ДОНСКОЙ. — Ведь очень много земель заброшено и в Центральной России, заросло всё бурьяном. Лучше бы освободили от налогов предпринимателей на пять первых лет становления бизнеса на всей территории Дальнего Востока, а не только в ТОРах. Вот тогда точно был бы толк».

По данным федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.рф», с момента вступления в силу закона о раздаче дальневосточных гектаров на них было подано 108 329 заявок, передано в пользование 34 305 участков, и ещё 74 024 заявки находятся на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый житель России имеет право бесплатно получить земельный участок на Дальнем Востоке с 1 февраля 2017 года. Тем, кто уже успешно справился с освоением своего гектара, президент России Владимир ПУТИН предложил выдавать дополнительные земли. Кроме того, действие закона он предлагал распространить на проживающих за рубежом соотечественников.