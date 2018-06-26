Дальнему Востоку увеличат субсидирования по авиаперевозкам

Минтранс и Минвостокразвития подготовили предложения по увеличению на 700 млн рублей объема программы по субсидированию авиаперевозок, которая действует на полеты в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток, сообщает газета «Известия».
«Вместе с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым подготовили предложения по увеличению объемов финансирования программы в целом, предложено увеличить объем программы на 700 млн рублей до конца этого года», – рассказал Министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Общий объем программы субсидирования авиаперевозок планируется увеличить почти на 20 процентов. Внутри программы субсидирования авиаперевозок, финансирование планируется перераспределить в пользу Дальнего Востока.
«Не так давно правительство приняло решение об изменении соотношения между объемами поддержки в рамках этой программы», — пояснил глава Минтранса, подчеркнув, что это будет «первой помощью Дальнему Востоку».
Как уточнили в Минвостокразвития России, выделение дополнительных средств позволит дополнительно перевезти более 100 тысяч пассажиров льготных категорий по специальным тарифам в/из Дальневосточного федерального округа.
Напомним, программа субсидирования перелетов по маршрутам Дальнего Востока расширилась с 26 маршрутов в 2009 году до 73 в 2018 году. В июне Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» призвал расширить программы субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток. На данный момент в России действуют четыре программы субсидирования авиаперевозок: региональная, на полеты в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток, сообщается на сайте Минвостокразвития России.
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