АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
24
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.74
 64.46
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.06.2017, 15:01
Экономика
Начато строительство магистрального газопровода Асыма – Бердигестях
19.06.2017, 14:42
Экономика
Далаана готова к ысыаху, а вы?
19.06.2017, 13:31
Экология
Анонс
Экологическое просвещение – наша общая цель!
19.06.2017, 13:27
Столица
Анонс
Успейте погасить задолженность на взносы на капремонт
19.06.2017, 13:25
Происшествия
Резонанс
Скандальному экс-главе смягчили срок
19.06.2017, 13:11
Столица
В Якутке прошла ежегодная экологическая акция «Чистый берег»
19.06.2017, 11:51
Путешествия
Фотофакт
Казахское Географическое Общество провело уникальный мастер-класс якутских кузнецов
19.06.2017, 11:34
Республика
Лилия Расторгуева – лучший социальный педагог республики
19.06.2017, 11:15
Республика
Анонс
21 июня в Якутии — нерабочий день
19.06.2017, 10:44
Культура & Образование
Поставлена первая в Якутии музыкальная комедия «Тиэтэйбит» 
19.06.2017, 10:26
Культура & Образование
Позитив
Якутянка Василена Шарина завоевала титул Красавицы Ердынских Игр
19.06.2017, 10:18
Экология
Фотофакт
В Якутии спасены лосята
19.06.2017, 10:09
Политика
Эксклюзив
Виктор Федоров: В Ленске не все безнадежно
19.06.2017, 10:03
Общество
Фотофакт
Клоны Бэлэх и Кэрэчээнэ прибыли в Якутск
19.06.2017, 10:01
Происшествия
Директора подозревают в загрязнении моря Лаптевых
19.06.2017, 9:21
Красота & Здоровье
Сотрудники ЯГКБ отдохнули на природе
19.06.2017, 9:13
Экономика
«Индигирка» от «ЧИРиКо»: закажите свежесть на дом!
19.06.2017, 9:05
Республика
Без четверти век  на страже здоровья
19.06.2017, 8:55
Республика
Нескучные каникулы Алданской детворы
19.06.2017, 8:50
Республика
25 лет с заботой о благополучии населения
19.06.2017, 8:46
Происшествия
МЧС о пожаре в урасе Ил Тумэна
19.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 19 июня 2017, понедельник
19.06.2017, 1:51
Политика
Сегодня день рождения политтехнолога
19.06.2017, 0:12
Желток
Видео
В Якутске огромная фура пугает малолитражку
18.06.2017, 23:49
Происшествия
Алексей Колодезников о жителях подтопленного села Саскылах
18.06.2017, 17:06
Столица
Позитив
Якутск принял эстафету огня XX Игр Манчаары
18.06.2017, 16:12
Красота & Здоровье
Маммология: спасибо, Любовь Никифоровна!
18.06.2017, 13:35
Происшествия
Скандал
Ысыах Олонхо: «Друзья» сожгли урасу Ил Тумэна
18.06.2017, 11:03
Желток
Фотофакт
На даче Ил Дархана расцвела яблоня!
18.06.2017, 9:21
Происшествия
В Якутии сгорел частный дом
18.06.2017, 8:50
Красота & Здоровье
Василий Тимофеев: В медицину не приходят случайные люди
18.06.2017, 8:00
Общество
Елена Голомарева: Вы — наши спасители!
18.06.2017, 7:00
Красота & Здоровье
Председатель Федерации профсоюзов РС(Я): с Днем медицинского работника!
18.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп Воскресенье, 18 июня 2017 г.
18.06.2017, 1:50
Общество
Сегодня день рождения руководителей и артистов
17.06.2017, 21:31
Происшествия
Резонанс
Официальный ответ Больницы №2 — анонимным пациентам
17.06.2017, 16:12
Культура & Образование
В Якутске прошел форум молодых композиторов и музыковедов РФ и стран СНГ
17.06.2017, 14:13
Общество
Видео
Федот Тумусов: с Днем медицинского работника!
17.06.2017, 14:00
Общество
Федор Борисов поздравил Зою Багынанову с 75-летием
17.06.2017, 13:44
Происшествия
16 июня в Якутии утонули трое несовершеннолетних
17.06.2017, 11:04
Политика
Скандал
Резонанс
В Якутске «фруктовик» наказал ребенка: омбудсмен и министр просят помощи друг у друга?
17.06.2017, 11:00
Политика
Резонанс
Названо имя вероятного нового главы «НВК Саха»?
17.06.2017, 10:49
Столица
В Хатассах молодежь отремонтировала и покрасила детскую площадку
17.06.2017, 10:18
Красота & Здоровье
Главный врач ЯГКБ поздравляет с Днем медицинского работника
17.06.2017, 9:08
Столица
В столице открылся летний сезон отдыха детей 
17.06.2017, 8:58
Происшествия
Видео
Резонанс
Детский омбудсмен о скандале с ребенком в овощной лавке
17.06.2017, 8:52
Происшествия
В Мирном произошел пожар
17.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп 17 июня 2017
17.06.2017, 1:48
Культура & Образование
Сегодня день рождения общественного деятеля
16.06.2017, 23:47
Политика
Резонанс
Скандал в Ил Тумэне — ответ коммунистов
16.06.2017, 23:38
Происшествия
Видео
Резонанс
В Якутске директор спорткомплекса пополнила баланс «полицейским» на 1000 евро
16.06.2017, 23:32
Общество
Экстра
Директору Природного парка «Ленские столбы» требуется помощь
16.06.2017, 23:18
Экология
Сахамин Афанасьев прокомментировал прямой эфир Владимира Путина
16.06.2017, 21:42
Происшествия
Резонанс
В Якутске «фруктовик» наказал ребенка — власти республики в шоке
16.06.2017, 21:36
Общество
Путин: Нужно оставить в покое тех, чьи дома оказались в охранной зоне газопровода
16.06.2017, 18:14
Политика
Якутия предлагает изменения в законодательство о предупреждении распространения туберкулеза
16.06.2017, 18:03
Культура & Образование
Проект «английский для всех» расширяет границы
16.06.2017, 17:56
Столица
Анонс
«Ысыах Туймаады-2017»: совещание по организации торговли и горячего питания
16.06.2017, 17:52
Происшествия
Резонанс
Следком изучает информацию об обстоятельствах удержания малолетнего ребенка
16.06.2017, 17:48
Республика
Ысыах в честь первого спикера якутского парламента Афанасия Илларионова
16.06.2017, 17:32
Столица
Анонс
Ысыах Туймаады-2017. Торговцам на заметку 
16.06.2017, 17:25
Столица
Анонс
Конкурс «Саламаат» на празднике «Ысыах Туймаады-2017»
16.06.2017, 17:14
Культура & Образование
Позитив
Анонс
Завтра вся Россия увидит грандиозное действо Московского Ысыаха
16.06.2017, 17:09
Экономика
Алексей Стручков за развитие моногородов
16.06.2017, 17:04
Политика
Госдума повышает штраф автомобилистам, не уступившим дорогу пешеходам
16.06.2017, 17:03
Общество
Егор Борисов поручил начать строительство Центра военно-патриотического воспитания
16.06.2017, 16:38
Столица
Анонс
Ысыах Туймаады-2017: программа мероприятий
16.06.2017, 16:20
Республика
Позитив
Посланцы Полюса Холода оживили московскую улицу
16.06.2017, 16:11
Столица
«Ысыах Туймаады-2017»: факты
16.06.2017, 15:54
Красота & Здоровье
Медики принимают поздравления
16.06.2017, 15:39
Столица
Анонс
Об изменении автобусного маршрута № 35
16.06.2017, 15:34
Республика
Авиакомпании «Полярные авиалинии» — 20 лет!
Архив новостей
Экономика
19 июня 2017, 14:42
205

Далаана готова к ысыаху, а вы?

Платьев много не бывает, а халадаев перед ысыахом тем более. Наша прекрасная звезда Далаана тоже так считает. На днях она выбрала себе платье из новой коллекции » Этно-стиль» и осталась довольна своим выбором: бежевым платьем из 100% натуральной хлопковой ткани.

Осталось меньше недели до ысыаха Туймады. Синоптики обещают впервые за последние годы зной на время его проведения. Поэтому на всякий случай про запас нужно иметь несколько вариантов наряда.

В магазине-ателье «Этно-стиль» пока еще богатый выбор платьев-халадай. Фишка этого сезона от Этно-стиль: платья из натурального штапеля. Подумайте, как будет комфортно в таком » дышащем» изделии. Их много в разных цветах: кофейный, ваниль, серый, розовый.

Поклонницам необычного: халадаи в темной расцветке в полюбившемся стиле  «Бохо». А также варианты из набивного шелка.

Можно приобрести платья коллективно, если вы – участник церемонии или какого-нибудь корпоративного творческого  выхода. Есть вариант нежных халадаев белого и нежно- жёлтого цветов.

Не забудьте позаботиться о внешнем виде вашего спутника: в» Этно-стиле» представлены мужские якутские рубашки.

Добро пожаловать в  магазины-ателье «Этно-стиль» в ТЦ » Вавилон» на 1 эт и на Крестьянском рынке » Сайсары».

Тел 701 320, 711 552

Более подробно товары можно разглядеть и навести справки в Инстаграме:
//www.instagram.com/etnostyle_tyhylge/

comments powered by HyperComments
Источник: На правах рекламы.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
17.06.2017, 11:00
Политика
Резонанс
Названо имя вероятного нового главы «НВК Саха»?
16.06.2017, 21:42
Происшествия
Резонанс
В Якутске «фруктовик» наказал ребенка — власти республики в шоке
15.06.2017, 12:32
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Дорохо-бохато! Какие часы носят VIP-якутяне?
14.06.2017, 11:35
Происшествия
Резонанс
Главврач больницы №2 в шоке от письма «своих» пациентов
15.06.2017, 0:25
Политика
Экстра
Сенсация
Единороссы убирают Ивана Андросова из «НВК Саха»
16.06.2017, 13:34
Желток
Позитив
Валерий Шадрин будущий президент «НВК Саха»?
15.06.2017, 9:21
Политика
Фотофакт
Скандал
Аппарат Ил Тумэна попал в скандал из-за… коммунистов?
17.06.2017, 11:04
Политика
Скандал
Резонанс
В Якутске «фруктовик» наказал ребенка: омбудсмен и министр просят помощи друг у друга?
14.06.2017, 10:53
Колонка
Анонс
Что одеть на Ысыах–2017?
17.06.2017, 13:44
Происшествия
16 июня в Якутии утонули трое несовершеннолетних
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Путешествия
19.06.2017

Казахское Географическое Общество провело уникальный мастер-класс якутских кузнецов

Культура & Образование
19.06.2017

Поставлена первая в Якутии музыкальная комедия «Тиэтэйбит» 

Фотофакт
Общество
19.06.2017

Клоны Бэлэх и Кэрэчээнэ прибыли в Якутск

Экономика
19.06.2017

«Индигирка» от «ЧИРиКо»: закажите свежесть на дом!

Видео
Желток
19.06.2017

В Якутске огромная фура пугает малолитражку

Скандал
Происшествия
18.06.2017

Ысыах Олонхо: «Друзья» сожгли урасу Ил Тумэна

Фотофакт
Желток
18.06.2017

На даче Ил Дархана расцвела яблоня!

Резонанс
Происшествия
17.06.2017

Официальный ответ Больницы №2 — анонимным пациентам