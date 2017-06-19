Далаана готова к ысыаху, а вы?

Платьев много не бывает, а халадаев перед ысыахом тем более. Наша прекрасная звезда Далаана тоже так считает. На днях она выбрала себе платье из новой коллекции » Этно-стиль» и осталась довольна своим выбором: бежевым платьем из 100% натуральной хлопковой ткани.

Осталось меньше недели до ысыаха Туймады. Синоптики обещают впервые за последние годы зной на время его проведения. Поэтому на всякий случай про запас нужно иметь несколько вариантов наряда.

В магазине-ателье «Этно-стиль» пока еще богатый выбор платьев-халадай. Фишка этого сезона от Этно-стиль: платья из натурального штапеля. Подумайте, как будет комфортно в таком » дышащем» изделии. Их много в разных цветах: кофейный, ваниль, серый, розовый.

Поклонницам необычного: халадаи в темной расцветке в полюбившемся стиле «Бохо». А также варианты из набивного шелка.

Можно приобрести платья коллективно, если вы – участник церемонии или какого-нибудь корпоративного творческого выхода. Есть вариант нежных халадаев белого и нежно- жёлтого цветов.

Не забудьте позаботиться о внешнем виде вашего спутника: в» Этно-стиле» представлены мужские якутские рубашки.

Добро пожаловать в магазины-ателье «Этно-стиль» в ТЦ » Вавилон» на 1 эт и на Крестьянском рынке » Сайсары».

Тел 701 320, 711 552

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