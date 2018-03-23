Дал другу карту — остался без денег

В дежурную часть ОМВД России Олекминскому району поступило заявление от 56-летнего мужчины о краже денег с его банковской карты. Заявитель пояснил, что на его карте находилось 43500 рублей, но, когда он попытался расплатиться ею, то обнаружил, что на счету денег не оказалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за кражу 35-летний знакомый потерпевшего.

Установлено, что подозреваемый попросил потерпевшего занять ему 5000 рублей. На что последний согласился, но у него не оказалось наличности. Поэтому мужчина дал знакомому свою банковкую карту и назвал пин-код, чтобы тот самостоятельно обналичил в банкомате нужную сумму. Но подозреваемый нарушил договоренность и снял все деньги, находящие на карте. Позже он вернул банковскую карту хозяину. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.