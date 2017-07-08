Дачные хлопоты Ил Дархана

Из инстаграма Егора Борисова:

Сегодня редкий выходной. Провожу его дома. Уже много лет живём с супругой на даче. Участок наш небольшой, но мы стараемся рационально и с пользой обустраивать его. Понемногу выращиваем овощи, зелень, есть несколько кустов земляники, растёт яблоня, черёмуха, сирень, красавицы-берёзки. Прасковья Петровна всегда высаживает много цветов. Из живности держим кур. Сейчас, в середине лета, на даче особенно красиво, всё цветёт и пахнет. Хожу и любуюсь. И душа радуется. Особенно приятно видеть на даче внуков, они жить не могут без дедушки и бабушки, поэтому в нашем доме почти всегда весело и шумно.