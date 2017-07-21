ЦЗН объявляет отбор работодателей на предоставление субсидий

Центр занятости населения города Якутска проводит отбор работодателей на предоставление субсидий на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

13 июля 2017 г. начался отбор работодателей на предоставление субсидии на 2017 год из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (далее – субсидии) на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Субсидии предоставляются на финансирование части затрат работодателей на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего места инвалида, в размере не более 120 тыс. руб.

Для получения субсидии юридическое лицо, индивидуальный предприниматель предоставляют в центр занятости населения, следующие документы:

а) заявку на предоставление субсидии;

б) информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей;

в) смету расходов на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов;

г) документы, подтверждающие наличие средств на оплату труда незанятых инвалидов в размере не менее минимальной заработной платы, установленной в Республике Саха (Якутия);

д) обязательство о достижении показателя эффективности использования субсидии.

Формы документов размещены на http://czn.ykt.ru/

Документы принимаются до 11 августа т.г.

По всем вопросам просим обращаться в Центр занятости населения г. Якутска по адресу: ул. Петра Алексеева 6/1, каб. 207, 208.

Телефон для консультаций: 8(4112) 422009, 422055.