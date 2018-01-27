Цыганская кража: Мирнинским полицейским пришлось выехать в Иркутскую область

В г. Мирный Якутии расследованы два уголовных дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» в отношении 19-летнего жителя Иркутской области.

В ходе предварительного следствия по первому факту было установлено, что 19-летний подозреваемый с г. Тулун в г. Мирный прибыл с семьей цыганской национальности. Находясь в г. Мирный проживал месте с ними в арендованной квартире. Через некоторое время похитил у потерпевших 200 000 рублей и скрылся.

По второму эпизоду установлено, что во время своего нахождения на территории Мирнинского района подозреваемый совершил кражу сотового телефона и другого личного имущества у работника стройплощадки одной из организаций. Кража была совершена из жилого вагончика. Материальный ущерб составил 15000 рублей.

Для задержания подозреваемого сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Мирнинскому району осуществили выезд в г. Тулун Иркутской области.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)