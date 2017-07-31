Cвыше половины золотодобытчиков Южной Якутии нанесли вред экологии

Природоохранные ведомства Якутии нашли нарушения у 8 из 14 золотодобывающих предприятий на юге Якутии. Об этом сообщает Dv-Land со ссылкой на Минприроды республики.

Недропользователи без разрешения использовали и загрязняли водные объекты на 10 из 24 месторождений. Золотодобытчики спускали сточные воды в ручьи Нимгеркан, Амбурдак, Перебуторный, Орто-Сала, Амурский, Юбилейный, Колбочи, Сыгынах, Речной и Сильдигир. На некоторых участках выявлен ущерб лесу.

Ведомства направили материалы для возбуждения административных дел.

Отмечается, что за последние годы на территории Южной Якутии участились случаи нарушений в сфере экологии со стороны добывающих предприятий. Из-за загрязнённых сточных вод в водоёмах ухудшилось качество воды — в них обнаружены сильные концентрации взвешенных веществ и ионов металлов.

Одна треть территории Якутии — 933 тысячи км² — признана особо охраняемой природной зоной. В Год экологии эту площадь планируют увеличить до 1 млн км², передает издание.