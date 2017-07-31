АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
22
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.54
 69.68
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.07.2017, 18:35
Политика
Сенсация
Не отрекаются любя: Сергей Винокуров стал кандидатом от…
31.07.2017, 17:55
Культура & Образование
Российское движение школьников на Балтике
31.07.2017, 17:47
Республика
Якутия входит в пятерку лидеров по количеству заявлений на «дальневосточный гектар»
31.07.2017, 17:37
Общество
Отдел специального назначения готовил детей к Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»
31.07.2017, 17:31
Общество
Две авиакомпании отказались от полетов в Якутск во время реконструкции полосы
31.07.2017, 17:29
Экология
Cвыше половины золотодобытчиков Южной Якутии нанесли вред экологии
31.07.2017, 17:20
Экономика
Связисты ОАО «ЛОРП» к Арктике готовы
31.07.2017, 17:15
Культура & Образование
Начался прием заявлений от первокурсников на заселение в общежития СВФУ
31.07.2017, 17:14
Культура & Образование
«Камелек» готовит молодоженов к важному событию
31.07.2017, 16:28
Общество
SOS
16-летний Гриша: «Мама, не плачь, я тебя не оставлю. Я выживу!»
31.07.2017, 16:25
Экономика
Экстра
Новый генеральный директор представлен коллективу Корпорации развития Якутии
31.07.2017, 16:19
Происшествия
На дорогах республики за выходные в ДТП погибли 4 человека
31.07.2017, 15:45
Происшествия
Фотофакт
В Якутске вандалы уничтожили красоту на мосту
31.07.2017, 15:30
Политика
Экстра
СР выдвигает «мягкого оппозиционера» на выборы мэра Якутска
31.07.2017, 15:24
Спорт
Анонс
Завтра — встреча между сборными командами штата Орегон и Якутска
31.07.2017, 15:10
Происшествия
Экстра
Прошли обыски у родных Саввы Алексеева — СМИ
31.07.2017, 15:07
Столица
Участники Форсайт-флота на реке Лена увидели образ Якутска-2032
31.07.2017, 14:49
Республика
Именитый спортсмен баллотируется на выборы главы
31.07.2017, 14:48
Спорт
Чемпионат республики по пляжному волейболу
31.07.2017, 14:43
Столица
Год добра: молодежь оказала помощь Якутскому дому-интернату для престарелых и инвалидов
31.07.2017, 14:41
Культура & Образование
Интервью
Владимир Егоров: Указ Ил Дархана призван усилить господдержку одаренных детей
31.07.2017, 14:36
Столица
Год добра: в Якутске прошел концерт «Дарим добро»
31.07.2017, 14:25
Столица
Единый информационный день в мкр. Кангалассы
31.07.2017, 14:16
Общество
В чем секрет инженеров?
31.07.2017, 13:02
Происшествия
Фотофакт
Поиски людей с перевернувшейся лодки продолжаются. Шансы на выживание есть, уверены спасатели
31.07.2017, 12:52
Происшествия
За прошедшую неделю клещи покусали более 30 человек
31.07.2017, 12:41
Республика
В республике полыхает 14 лесных пожаров
31.07.2017, 12:30
Общество
До 1 октября все территории охотничьих угодий должны быть внесены в росреестр
31.07.2017, 12:20
Общество
Создан Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
31.07.2017, 12:10
Общество
Некролог
Диринг-Юрях осиротел: Ушла из жизни Светлана Федосеева, известный археолог Якутии
31.07.2017, 12:10
Спорт
Пловчиха Юлия Ефимова, представляющая Якутию, уступила американке Кинг в финале ЧМ в Будапеште
31.07.2017, 12:00
Происшествия
В Якутске двое несовершеннолетних попали в ДТП
31.07.2017, 11:50
Происшествия
Заведующая детского сада обвиняется в растрате
31.07.2017, 11:46
Общество
Эксклюзив
Зачем лидеру… психолог?
31.07.2017, 11:40
Происшествия
Трагикомическая история женщины с сумкой
31.07.2017, 11:33
Происшествия
МЧС: Если вы потерялись в лесу…
31.07.2017, 11:25
Республика
Свыше 215 млн рублей составил ущерб от паводка в Среднеколымском районе
31.07.2017, 11:10
Общество
Об объявлении благодарности Главы Республики Саха (Якутия)
31.07.2017, 11:00
Общество
Некролог
Управление ФССП России по Республике Саха (Якутия) выражает соболезнования семье Альбины Пестряковой
31.07.2017, 10:45
Происшествия
Виновным в краже оказался сторож
31.07.2017, 10:35
Происшествия
В Якутске пенсионерка перечислила 10 тысяч рублей мошеннику
31.07.2017, 10:20
Спорт
Амгинец Владимир Никитин стал чемпионом турнира по многоборью среди пожарных
31.07.2017, 10:05
Происшествия
«Лесной человек» разобрал веранду, чтобы похитить бензопилу
31.07.2017, 9:50
Происшествия
В республике произошло два пожара
31.07.2017, 9:40
Происшествия
Водителя микроавтобуса судили за незаконную перевозку пассажиров
31.07.2017, 9:25
Общество
У сайта поселка Айхал появилась версия для слабовидящих
31.07.2017, 9:10
Столица
Как прошел ЕИД в Губинском округе
31.07.2017, 7:50
Республика
Фотофакт
Общественники-альпинисты чистят скалы Ленских столбов
31.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 31 июля 2017 г.
30.07.2017, 20:03
Республика
В Усть-Нере ремонтируют храм
30.07.2017, 15:28
Желток
Фотофакт
Титулованная красавица Якутии вышла замуж!
30.07.2017, 12:39
Общество
Дни рождения отмечают министры, руководители, фотограф и общественные деятели
30.07.2017, 12:33
Происшествия
Резонанс
МЧС: поисковые работы  в Намском районе Якутии продолжаются
30.07.2017, 11:50
Происшествия
Скандал
Над Ольгой Федоровой сгустились тучи
30.07.2017, 11:24
Спорт
Видео
Борец Василий Стрекаловский: Победу на Сурдлимпиаде осознал на следующий день
30.07.2017, 11:22
Происшествия
АЛРОСА: ЧП в результате обрушения горной породы в руднике «Мир»
30.07.2017, 10:21
Происшествия
Резонанс
Трагедия на Лене: найдено второе тело
30.07.2017, 10:10
Происшествия
В Якутии загорелся дом
30.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 30 июля 2017 г.
29.07.2017, 21:45
Столица
Год добра: к благотворительной акции «Папа может, сын поможет!»  присоединились моряки
29.07.2017, 21:41
Столица
31 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
29.07.2017, 13:26
Происшествия
В Якутии выявлены семнадцать лиц, причастных к возникновениям лесных пожаров
29.07.2017, 12:12
Происшествия
Эксклюзив
Экстра
Трагедия на Лене: перевернулась лодка
29.07.2017, 12:05
Происшествия
За минувшую неделю в результате ДТП пострадали двое детей
29.07.2017, 12:03
Общество
Ко дню рождения Петра Оконешникова
29.07.2017, 10:56
Политика
Резонанс
Главный редактор покидает госСМИ
29.07.2017, 10:39
Культура & Образование
Анонс
29 июля в Якутске пройдет молодежный концерт «Дарим добро»
29.07.2017, 10:33
Желток
Эксклюзив
Позитив
Рейтинг Live: Какую якутскую певицу вы считаете лучшей?
29.07.2017, 9:44
Происшествия
В Якутии сгорел дом
29.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота, 29 июля 2017 г.
28.07.2017, 21:47
Культура & Образование
В Якутии будет создана сеть образовательных организаций «Ил Дархан»
28.07.2017, 20:37
Столица
2 августа для лиц, служивших в ВДВ будут организованы прыжки с парашютом
Архив новостей
Экология
31 июля 2017, 17:29
75

Cвыше половины золотодобытчиков Южной Якутии нанесли вред экологии

Природоохранные ведомства Якутии нашли нарушения у 8 из 14 золотодобывающих предприятий на юге Якутии. Об этом сообщает Dv-Land со ссылкой на Минприроды республики.

Недропользователи без разрешения использовали и загрязняли водные объекты на 10 из 24 месторождений. Золотодобытчики спускали сточные воды в ручьи Нимгеркан, Амбурдак, Перебуторный, Орто-Сала, Амурский, Юбилейный, Колбочи, Сыгынах, Речной и Сильдигир. На некоторых участках выявлен ущерб лесу.

Ведомства направили материалы для возбуждения административных дел.
Отмечается, что за последние годы на территории Южной Якутии участились случаи нарушений в сфере экологии со стороны добывающих предприятий. Из-за загрязнённых сточных вод в водоёмах ухудшилось качество воды — в них обнаружены сильные концентрации взвешенных веществ и ионов металлов.

Одна треть территории Якутии — 933 тысячи км² — признана особо охраняемой природной зоной. В Год экологии эту площадь планируют увеличить до 1 млн км², передает издание.

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
29.07.2017, 12:12
Происшествия
Эксклюзив
Экстра
Трагедия на Лене: перевернулась лодка
30.07.2017, 15:28
Желток
Фотофакт
Титулованная красавица Якутии вышла замуж!
30.07.2017, 11:50
Происшествия
Скандал
Над Ольгой Федоровой сгустились тучи
26.07.2017, 1:15
Происшествия
Экстра
Кандидата на пост мэра Якутска подозревают в мошенничестве с чужими паспортами — СМИ
28.07.2017, 1:08
Общество
Некролог
Скончался родной брат главы Якутии Егора Борисова
29.07.2017, 10:33
Желток
Эксклюзив
Позитив
Рейтинг Live: Какую якутскую певицу вы считаете лучшей?
28.07.2017, 1:11
Политика
Николая Кульбертинова возвращают в Якутск?
26.07.2017, 20:34
Республика
Эксклюзив
Эжанчане: Гордимся своими дедами – героями-белобандитами!
25.07.2017, 19:52
Колонка
Эксклюзив
Ирина Хакамада приедет с мастер-классом в Якутск!
29.07.2017, 10:56
Политика
Резонанс
Главный редактор покидает госСМИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
31.07.2017

Связисты ОАО «ЛОРП» к Арктике готовы

Культура & Образование
31.07.2017

«Камелек» готовит молодоженов к важному событию

Экстра
Происшествия
31.07.2017

Прошли обыски у родных Саввы Алексеева — СМИ

Республика
31.07.2017

Именитый спортсмен баллотируется на выборы главы

Общество
31.07.2017

До 1 октября все территории охотничьих угодий должны быть внесены в росреестр

Некролог
Общество
31.07.2017

Диринг-Юрях осиротел: Ушла из жизни Светлана Федосеева, известный археолог Якутии

Эксклюзив
Общество
31.07.2017

Зачем лидеру… психолог?

Фотофакт
Желток
30.07.2017

Титулованная красавица Якутии вышла замуж!