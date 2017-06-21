Цветы добра: в Якутске посажено свыше миллиона цветов

Накануне Дня национального праздника Ыhыах, 20 июня, количество посаженных цветов в столице республики достигло 1 023 483!

Городская акция “Цветы добра” стартовала этой весной во время встречи главы города Айсена НИКОЛАЕВА с общественностью. Участие в акции принимают общественники, трудовые коллективы, школьники, студенты, горожане. Многие из них участвуют в ежегодном конкурсе на лучшее оформление и содержание дворов и территорий.

В этом году в Якутске планируется посадить порядка 1 миллиона 350 тысяч цветущих растений, но данная цифра не является пределом, так как горожане проявляют высокую активность по озеленению и благоустройству родной столицы.

Специальные счетчики, показывающие количество посаженных цветов, размещены на официальном сайте Окружной администрации Якутск.рф и городском портале One clickYakutsk.

Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА