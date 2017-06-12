«Цветы добра» в Промышленном и Автодорожном округах Якутска

Акция «Цветы добра» на территории Промышленного округа, 11 июня собрала на сквере Декабристов представителей Совета ветеранов, управляющих компаний, активных жителей округа, в том числе, и детей. В ней также принял участие первый заместитель главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Дмитрий Садовников.

В рамках акции высажено 500 цветов, переданных управлению округа коллективом детского сада №3 «Катюша», учениками СОШ №10 им. Д.Г. Новопашина, АСП «Подросток» и жителями. Каждый участник акции ушёл со сладким призом в благодарность от округа.

11-12 июня на территории Автодорожного и Промышленного округов состоялась общегородская акция «Цветы добра». Продолжая ежегодные традиции, все трудовые коллективы предприятий, организаций и жители объединяются, чтобы сделать наш любимый город красивее, ярче, приняв участие в озеленении и посадке цветов.

Коллектив Управления Автодорожного округа, совместно с Департаментом финансов Окружной администрации города Якутска, учителями и воспитанниками Специальной (коррекционной) школы-интерната №34, общественниками и активистами округа организовали посадку двух тысяч цветов на сквере «Заложный».

В ходе акции состоялось торжественное поздравление воспитанниками С(К)ОШ-интернат №34, которые исполнили стихотворение и песню и поздравили всех с Днем России. Управление Автодорожного округа выражает благодарность всем участникам акции за помощь в озеленении родного города.