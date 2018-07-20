Цветущий Якутск: Приглашаем на ярмарку цветов и конкурс флористов 20 июля

Окружная администрация города Якутска приглашает горожан и гостей столицы в пятницу 20 июля в 10 часов на площадь Орджоникидзе, где открывается ярмарка цветов.
Цветоводы представят широкий ассортимент комнатных растений: бегонию, пеларгонию, фиалки, глоксинию, хризантемы, каланхоэ, фуксию, антуриум, азалию и другие прекрасные цветочные растения, которые украсят ваш дом или офис и создадут уют и теплоту.
Во время ярмарки цветов с 12 часов состоится традиционный конкурс флористов города Якутска. В конкурсе принимают участие цветочные салоны и магазины «Зеленый рай», «Fleur de Lis», «Time Flowers», «Мега Flowers», «Город цветов», РозДекор, «Ирис», «Цветочный рай» и другие. Также флористы проведут для всех желающих мастер-классы по составлению букетов.
Ярмарка цветов состоится 20 июля с 10 до 14 часов. Телефон организаторов: 40-80-95.
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