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8 августа 2018, 12:09
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Цветущий Якутск: миллион цветов столицы

В Год новаторства с размахом продолжается тематический конкурс по содержанию, озеленению и цветочному оформлению города Якутска «Миллион цветов». Конкурс, зародившийся в Год труда,развивается и выходит на новый уровень силами Окружной администрации, депутатов Якутской городской Думы, общественников и неравнодушных горожан. 

Начиная с7 августа, конкурсная комиссия рассматривает заявки участников конкурса с выездом на места для их оценки. Нынчена участие в конкурсе подано 35 заявок.

«Конкурс проводится по нескольким номинациям среди предприятий, школ, детских садов и дворовых территорий. Ежегодно активно участвуют АО «Сургутнефтегаз», АК «Полярные авиалинии», ЯГСХА, аэропорт «Якутск», управляющие компании «ЦАДС» и «Альтаир», школы и детские сады. В этом году заявки подали 12 дворов, из них всегда участвуют, к примеру, ТСЖ «Солнечный берег», дворы Губинского ЖКХ. Жители, особенно из пригородов, тоже очень активны,всегда много заявок поступает из Кангалассов», — рассказала Аурика Стручкова, заместитель директора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства».

В первый день работы комиссия осмотрела дворы домов по пр. Ленина, 52, ул. Чепалова, 37, ул. Автодорожной, 10/2В, которые жильцы своими силами и с помощью УК «Универсал» оживили клумбами и вазонами с цветами.

В номинации предприятий были рассмотрены конкурсанты –ООО «ЦАДС», с большой фантазией украсившие территорию по ул. Ярославского, 17, ООО «Прометей+» с цветами в красивых вазонах малахитового цвета, а также цветочные аллеи ГОУ РС (Я) РБ № 1 «Национальный центр медицины».

Среди образовательных учреждений выделяется Якутская государственная сельхозакадемия, чья территория может служить образцом ландшафтного дизайна и цветочного оформления в нашем городе. Но даже на этом фоне совсем не теряются и запоминаются нестандартным подходом к цветочному оформлению Республиканская специальная коррекционная школа-интернат на Вилюйском тракте и школа-интернат № 34 по Сергеляхскому шоссе. Комиссии было приятно сознавать, что вся эта цветочная красота встретит детей в День знаний 1 сентября.

Дошкольные учреждения выделены в отдельную номинацию. Детский сад № 45 «Земляничка» в Автодорожном округе оформил клумбы в виде сказочной тропы, каждая группа выбрала любимую сказку. По словам старшего воспитателя Алены Егоровой, в посадке и оформлении дружно участвовали и родители, и дети.

Мастер-озеленитель АО «Якутдорстрой» Елена Охлопкова, член комиссии, рассказала о критериях оценки – кроме общего количества цветов, целостности композиции, ассортимента растений, применения элементов ландшафтного дизайна и малых архитектурных форм, учитываются новизна идеи и нестандартность решений.

«На каждом объекте видно, что люди вложили душу. В основном, использованы всеми любимые петунии, неприхотливые, самых разных расцветок. В композиции коррекционной школы-интерната использованы необычные для Якутска цветы, очень красивая основная клумба с большим разнообразием растений, беседки обвивает хмель, который хорош для радикального озеленения. Безусловный восторг вызвало озеленение ЯГСХА – это показатель уровня их профессионализма»,— поделилась мастер-озеленитель.

В эти дни комиссия выезжает в округа и пригороды ежедневно. Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов тематического конкурса «Миллион цветов» состоится по окончании рассмотрения всех заявок. Будут определены победители и призеры по всем номинациям, которые получат гранты Окружной администрации, а также обладатели специальных призов на лучший ландшафтный дизайн, лучший балкон, лучший цветник и победитель общественного голосования на городском портале Oneclickyakutsk.

Торжественное вручение грамот и сертификатов конкурса «Миллион цветов» состоится 9 сентября во время празднования Дня города Якутска.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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