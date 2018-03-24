Цветущий Якутск: какие интересные проекты реализуются в Год новаторства

В плане мероприятий Года новаторства особое место занимает направление «Цветущий Якутск». Куратор направления — советник главы города Якутска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Наталья Демина.

Нынче направление состоит из четырех блоков: «Миллион цветов», «С голубого ручейка», «Мой двор – мой квартал», «Спецпроекты». В течение Года новаторства планируется реализовать 14 крупных общегородских проектов, акций, волонтерских движений и новаторских спецпроектов.

Одно из ключевых мероприятий — акция «Миллион цветов», которую по традиции поддержат округа и пригороды, трудовые коллективы, управляющие компании и товарищества собственников жилья, общеобразовательные учреждения и горожане.

В феврале под председательством первого заместителя главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрия Садовникова был создан Штаб по озеленению. Несмотря на то, что весна еще не вступила в свои права, в столице полным ходом идет подготовка к посадке саженцев и цветочных рассад.

«Планируем высадить полтора миллиона цветов, большое внимание уделим качеству посадки, организации системы полива и ухода за растениями. В озеленении примут участие жильцы многоквартирных домов, общедомовые советы, чьи дворы были благоустроены в рамках федеральной приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Отмечу, что по условиям программы дворовые территории должны находиться под особой заботой собственников и управляющих компаний», — отмечает Наталья Анатольевна.

Школьники столицы примут участие в экологической акции «Цветок любимому городу», направленной на трудовое воспитание подрастающего поколения. Дети вместе с родителями, учителями на внеклассных занятиях или на уроке биологии будут высаживать цветочные рассады, ухаживать за ними, а летом смогут высадить их на территории школы или округа.

«В Год новаторства поставлена задача создать в каждом округе цветочные ковры с элементами ландшафтного оформления. Все эскизы и дизайн-проекты цветочных ковров будут согласованы с Управлением архитектуры и градостроительной политики. Также в округах планируется создать экоплощадки, но не следует путать их с детскими и спортивными площадками, построенными с применением натуральных материалов. Экоплощадки представляют собой густой мини-лес общей площадью 10х10 или 20х20 метров, которые появятся в жилых кварталах и микрорайонах. Конечно, они не предназначены для выгула собак, а нужны для того, чтобы горожане могли отдыхать и дышать свежим воздухом», — рассказывает куратор направления.

По блоку «С голубого ручейка» продолжится плановая работа по восстановлению проточности Большого кольца Городского канала. При этом большое внимание будет уделено комплексному благоустройству прибрежной территории. Работу начнем с благоустройства территории озера Сайсары в рамках нового этапа федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Как известно, по итогам рейтингового голосования второе место занял дизайн-проект по благоустройству набережной озера Сайсары. Над проектом работали ведущие архитекторы Московского консалтингового бюро «Стрелка». Проект станет примером создания современного общественного пространства, и в будущем будет проецироваться на другие городские территории», — отмечает Наталья Демина.

Продолжится акция «Чистые берега столицы», где активное участие примут волонтеры, экологи, студенческие строительные отряды.

По блоку «Мой двор – мой квартал» пройдет открытый городской конкурс «Мой двор – лучший двор». «Горожане стремятся украшать свои дворы не только цветочными композициями, цветниками, вазонами, поэтому конкурс способствует творческой и креативной активности горожан. Мы должны повышать качество создания красивых композиций и арт-объектов, чтобы это, действительно, было красиво и придавало нашим дворам архитектурно-композиционный облик».

27 мая состоится городская акция «День соседей» с участием советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, управляющих компаний.

По блоку «Спецпроекты» запланированы три общегородские акции. В Год новаторства стартует четвертый сезон экологической акции «Вызов-кузов!». Отметим, что благодаря акции вывезено и сдано на утилизацию свыше 500 заброшенных автокузовов. Параллельно работа будет проводиться и в части выявления хозяев заброшенных кузовов.

Еще одним новаторским проектом станет посадка деревьев в кадушках. Такие деревья появятся не во всех округах, а будут высажены точечно на центральных и общественных территориях столицы.

Трудовые династии, многодетные семьи, семейные пары, отметившие золотой юбилей, станут участниками новой акции «Фамильное дерево». В округах и пригородах появятся семейные аллеи, где горожане будут высаживать свое фамильное дерево, а затем ухаживать за посадками.