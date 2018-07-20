Цветочный рай на площади Орджоникидзе

В пятницу, 20 июля в рамках направления «Якутск – город возможностей» Года новаторства состоялось торжественное открытие традиционной ярмарки цветов при поддержке Окружной администрации города Якутска.

Цветочный рай разместился на площади Орджоникидзе, где горожане могут приобрести саженцы, цветы, а также продукцию для ландшафтного дизайна и флористики по доступным ценам.В ярмарке принимают участие индивидуальные предприниматели, садоводы, торговые фирмы и частные цветочные салоны столицы.

«С каждым годом наша ярмарка цветов собирает все больше участников и посетителей.Ярмарка радует горожан не только своей яркостью и благоуханием, но и широким выбором.Каждый посетитель сможет найти для себя что-то полезное, а любимые растения, приобретенные на ярмарке, будут радовать долгой холодной зимой, напоминая о лете. Ярмарка продлится до конца недели»,- рассказала начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Ирина Гаргач.

Самым молодым участником ярмарки стал Георгий Константинов, занимающийся выращиванием цветов с первого класса: «Мой отец специалист по ботанике. С детства учил меня искусству выращивания цветов, рассказывал, как нужно за ними ухаживать. Нынче в ярмарке принимаю участие в одиннадцатый раз».

Пенсионерка Александра Павловна поделилась, что пришла за экзотическим растением:«Очень хорошая ярмарка. Цветоводы представили большой ассортимент растений.В прошлом году приобрела фиалку, а нынче хочется экзотических цветов».

В честь Года новаторства прошел ежегодный конкурс флористов. Семь конкурсантов создавали сложные флористические композиции из живых цветов. За творческим процессом наблюдало жюри под руководством начальника Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Ирины Гаргач, в составе начальника отдела потребительского Светланы Василенко и архитектора Агафьи Ивановой.

По итогам конкурса номинации распределились следующим образом. В номинации «Лучшая цветочная композиция» победителем стал магазин «MeraFlowers», в номинации «Оригинальный подход и новизна к оформлению букета» победил салон цветов и флористики «Зеленый рай», в конкурсе за использование природных материалов Якутии победил салон флористики «Город цветов», а номинацию «Сочетание цветов, богатство цветового решения, насыщенность цвет» получила цветочная мастерская «TimeFlowers». Всем победителям вручены дипломы и денежные сертификаты.