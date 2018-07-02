Цвет настроения синий: В Якутске состоялся экологический флешмоб

На площади Ленина сегодня в полдень началась праздничная программа, посвященная Дню реки Лены. Жители и гости столицы провели эксперименты с водой, поучаствовали в танцевальном флешмобе, а также узнали больше о туризме по республике.

В России свой день в календаре имеют только Волга и Лена. День реки Лена отмечается в Якутии с 2013 года. Этой дате сегодня, 2 июля, посвятили праздничные мероприятия.

«Лена является нашей кормилицей. Она основной объект водопользования, и все хозяйствующие субъекты РС(Я) пользуются ее ресурсами. Негативное воздействие имеет место быть, поэтому сброс недостаточно очищенных вод надо минимизировать с помощью современной техники», — отметил в своем выступлении министр охраны природы и экологии республики Сахамин Афанасьев.

На площади Ленина развернулась выставка, посвященная реке, которая занимает десятую позицию в мире по длине и восьмую по полноводности. Каждый мог проверить свои знания о Лене и получить призы, кукольный театр рассказал детишкам о безопасном купании, а для взрослых туристско-информационный центр «Якутия» провел бесплатную консультацию по туризму в республике.

Самым массовым мероприятием праздника получился экологический флешмоб, в котором участвовали все желающие. Главным требованием к участникам был синий цвет в одежде.