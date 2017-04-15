Cтроительство многоэтажки в центре Якутска стало предметом публичных слушаний

В Окружной администрации города Якутска 14 апреля состоялись публичные слушания по вопросу строительства многоквартирного жилого дома по улице Петра Алексеева, 2.

Основанием для проведения слушаний послужило заявление инициативной группы горожан о правомерности строительства многоквартирного дома. На обсуждение были вынесены вопросы изменений проекта планировки и межевания территории и предоставления застройщику разрешения на отклонение от предельных параметров строительства.

На общественных обсуждениях, модератором которых стала главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева, выступили две стороны – дольщики многоквартирного дома и инициативная группа горожан, выступающая против его строительства. Одни утверждали, что все разрешительные документы были получены законным путем, а другие настаивали на об обратном и подчеркивали, что многоэтажка в центре города не только испортит архитектурный облик, но и заставит весь город стоять в пробках.

Ирина Дмитриевна отметила, что большое количество людей, пришедших на публичные слушания, говорит о том, что горожанам не безразлично, что происходит в их городе. Она также сообщила, что протокол публичных слушаний будет передан руководству города, а все высказанные мнения будут учтены при принятии решений о дальнейшей судьбе объекта.