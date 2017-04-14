Cтрастная неделя 2017: что нельзя делать, подготовка к Пасхе, обычаи, традиции страстной седмицы

Cтрастная неделя, или как ее еще называют — Страстная седмица — в этом 2017 году начинается с 10 апреля и продолжается до 15 апреля. Это последняя перед праздником Пасхи неделя, в которую православные чтят память об Иисусе Христе, принявшем муки на кресте во имя спасения всего человечества.

Чистая неделя традиции и особенности

В эту неделю все верующие люди соблюдают телесную и духовную чистоту, поэтому Страстная неделя Великого Поста по-иному называется Чистой неделей. В семь дней Страстной недели преданные вере люди находятся в самом строгом воздержании и усердных молитвах.

В эти семь дней печали и скорби по Спасителю в церквях не проводятся обряды крещения и венчания и поминания, не празднуются дни святых. Каждый из семи дней Чистой недели имеет свою особенность и важность, считаясь святым днем.

Великий Четверг 13 апреля

Великий Четверг в народе называют еще Чистым четвергом. В этот день по старинным обычаям необходимо очиститься, искупавшись до рассвета в реке, озере или в бане, сделать уборку в доме и перестирать все белье. Традиционным в Великий четверг является ставить на стол хлеб и освященную соль.

В этот день начиналась подготовка к празднику Пасхи – забивали скот для праздничного обеда, красили яйца. В церкви в Чистый четверг вспоминают тайную вечерю, омовение ног Иисуса Христа, молитву, прочтенную в Гефсиманском саду, и предательство Иуды.

Верующие старались донести до дома свечи, зажженные в церкви, по древним поверьям это приносит в дом счастье и благополучие.

Страстная Пятница 14 апреля

Страстная Пятница особо почитается верующими, так как в этот день Иисус Христос умер в муках на кресте, принеся себя в жертву. Поэтому в этот день в церквях не правится Литургия. Вечерня Страстной пятницы посвящена погребению Христа.

В пятницу женщины пекли куличи и пасхи и по традиции раздавали продукты беднякам. В этот день среди верующих принято воздерживаться от пищи до выноса Святой Плащаницы, считающуюся символом искупительной жертвы Спасителя.

Великая суббота 15 апреля

День Великой субботы для верующих ознаменован освещением пасхальных куличей и пищи для разговления в Великую Пасху. В церквях совершалась утренняя Литургия Василия Великого, во время которой священники меняли темные одежды на светлые – праздничные.

В день Великой субботы люди старались закончить все свои дела и прийти на вечернюю службу в церковь для встречи праздника Великой Пасхи, символизирующего избавление от зла и начало новой, светлой жизни.