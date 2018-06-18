Cтоимость авиабилетов из Якутска в Москву взлетела до небес

На сайтах авиакомпаний, выполняющих рейсы из Якутска в Москву, изменилась стоимость авиабилетов. По сравнению с апрелем-маем цены поднялись примерно на 10-15 тысяч рублей.

Согласно тарифам, представленным на неделю с 18 по 24 июня 2018 года, самый бюджетный вариант у авиакомпании Nordwind — 25 100 рублей и дороже (23 июня, прямой перелет).

Авиакомпания S7 предлагает долететь до Москвы с пересадкой в Новосибирске за 29 108 рублей; прямой перелет обойдется в 30 371 рубль и дороже (21, 23 и 24 июня).

Ближайшая дата, где имеются свободные места в самолетах авиакомпании «Якутия», — 20 июня. Как указано на сайте перевозчика, стоимость прямого перелета по тарифу «Оптимальный безбагажный» составляет 36 000 рублей и дороже.

В авиакомпании «Аэрофлот» самый минимальный тариф составляет 40 164 рубля на 20 июня (на момент написания заметки на эту дату оставалось одно место); 19 июня перевозчик просит за прямой перелет до Москвы 51 479 рублей. В остальные дни — 45 364 рубля.

Резкий скачок цен на авиаперелеты был отмечен в 2017 году. Тогда власти республики объяснили повышение тарифов сезоном отпусков, когда авиабилеты низкого ценового сегмента были выкуплены заранее.