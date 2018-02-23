Cosmo сравнил брови Лили Коллинз и Анжелики Протодьяконовой. Выбор не в пользу Энжи

Известная якутянка засветилась в свежем номере Cosmopolitan в публикации под названием «Так бывает». Редакторы журнала в стиле «ожидание/ реальность» рассуждают об образе жизни и модных вещах, которые хочется повторить и иметь всем, но мало кому удается попасть в точку.

В качестве примера тренда на широкие брови сравнили актрису и модель Лили Коллинз и популярную якутскую девушку Анжелику Протодьяконову. Брови нашей Энжи фешн-редакторы назвали «нарисованные фломастером».

Но якутских женщин не смутило, что Анжелика приведена в качестве не лучшего примера. Они высказали восхищение популярностью землячки.