Connecting languages, Connecting cultures: СВФУ собрал преподавателей английского языка

Конференция кафедры иностранных языков по техническим и естественным специальностям Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ начала работу 26 июня. Курсы повышения квалификации проводятся совместно с республиканской Ассоциацией преподавателей английского языка для тех, кому язык не является родным – YAKUT TESOL (Teachers of English to the speakers of other languages).

Заместитель начальника Управления международных связей СВФУ Николай АРТЕМЬЕВ поздравил организаторов с проведением юбилейной конференции. «Сегодня английский язык продолжает служить языком международного общения, ведения деловых переговоров и установления партнерских отношений в сфере науки, образования и культуры. Стоит отметить, что представители зарубежных университетов, в которых проходят стажировки наши студенты, говорят об их отличном владении иностранными языками. Преподавание иностранных языков особенно важно на уровне средней и высшей школ», – выступил он.

«Мы решили создать эту ассоциацию после того, как по всей стране был введен Единый государственный экзамен. Проверяя в составе комиссии записи с устной части экзамена, которые отправляли из дальних улусов, решили, что необходимо поднимать уровень самих учителей. От них зависит качество обучения и уровень знаний ребенка, – отмечает заведующий кафедрой иностранных языков для естественных и технических специальностей ИЗФиР Наталия АЛЕКСЕЕВА. – Цель нашей ежегодной конференции – повышение качества преподавания английского языка на всех уровнях».

В конференции принимают участие преподаватели английского языка средних профессиональных, высших учебных заведений. Большую часть участников составляют учителя общеобразовательных школ. В этом году спикерами выступают преподаватель английского языка Высшей школы экономики, специалист по обучению английского как иностранного Дебра АБРАМС (Debra Abrams) и эксперт программы Фулбрайта Кристофер МЭЙ (Kristofer S May).

В рамках конференции организованы лекции и мастер-классы по обучению всем видам речевой деятельности: письму, аудированию, говорению. «Дело в том, что по показателям результатов сдачи международного экзамена IELTS на знание языка в России больше всего отстает письмо, – отмечает координатор конференции Наталия Алексеева. – Причиной тому – различие культуры письма на русском и английском языках».

«Для преподавателей языков, обучающих студентов технических и естественных специальностей, актуальность конференции еще выше: чтобы за малое количество выделяемых часов обучить языку, нужен хорошо образованный, методически подкованный преподаватель. Набор педагогических приемов все время должен расти у современного педагога, чтобы эффективно использовать их в работе со студентами, которым не должно быть скучно», – подчеркнула заведующий кафедрой на открытии конференции.

Помимо курсов для педагогов, в Северо-Восточном федеральном университете третий год работает летний лагерь английского языка для детей из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Мы подали заявку и выиграли грант Госдепартамента на программу «Access». Целый год с детьми в университете два раза в неделю занимаются преподаватели, а летом для лучших учеников открывается двухнедельный лагерь. Приглашенные преподаватели проводят курсы и у воспитанников летнего лагеря», – сообщают организаторы.