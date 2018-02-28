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Желток
28 февраля 2018, 17:20
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Comedy Woman Надежда Ангарская выступит в Якутске! 

В пятницу, 2 марта, известная якутянка, резидент телепроекта Comedy Woman, певица и актриса Надежда АНГАРСКАЯ выступит в Саха театре с сольной программой «Я просто женщина». 

Как известно, в свободное время от съёмок Надежда довольно успешно занимается сольной программой — одна из первых ее песен «Я просто женщина» за короткий срок стала хитом.

Сильный вокал, оригинальная подача своего творчества — в этом вся красивая блондинка с аппетитными формами.

Единственный концерт в Якутске пройдёт в Саха театре при поддержке Министерства культуры Якутии.

Остановится артистка в 3-звездочной гостинице «Орто Дойду», а вот кормить всю команду будет ресторан «Усадьбы Атласовых».

Как нам стало известно, для земляков Надежда приготовила сюрприз — в свой вечер она исполнит песню на якутском языке! В этом ей помогает другая небезызвестная якутянка – певица Дарья Лаврова.

Организацией всего действа в театре занимается  известный творческий руководитель, заместитель директора Театра эстрады Татьяна Чаранская.

Из якутских артистов звездную якутянку поддержит примадонна якутской эстрады Сахаайа и группа Snow Vois.

Татьяна Чаранская, заместитель директора Театра эстрады:

— Надежда приедет в Якутск не одна, а в сопровождении большой творческой команды профессионалов — танцоры, музыканты. Всего десять человек. Понятно, что не каждый артист  может себе позволит такую сильную команду, но Надежда — фанат своего дела, который хочет в лучшем виде представить свою сольную программу. Вечер будет яркий, полный позитива. Пожалуй, такой вечер станет прекрасной встречей весны!

В ближайшие дни читайте на Sakhalife эксклюзивное интервью Надежды Ангарской в рамках проекта журналиста Эмилии Алиевой «Сами мы не местные».

А пока успевайте приобрести билеты  на концерт Надежды Ангарской. Их можно приобрести  через сайт  tesserus.com, а также в  кассах города (ТРК Туймаада (1 этаж), Театр оперы и балета, Саха академический театр, ДК им. А.Е. Кулаковского, гостиница «Лена» и в Театре юного зрителя).

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Источник: Эмилия Алиева.
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