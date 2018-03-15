Цирковая премьера: спектакль «Доктор Айболит»

С 23 марта по 8 апреля Бриллиантовый цирк Якутии приглашает всех жителей и гостей г.Якутска на удивительное и необычное цирковое представление по мотивам сказки «Доктор Айболит» Корнея Чуковского про приключения доктора Айболита и его верных друзей, про его злую сестру Варвару, которая ненавидит всех детей и зверей, про ужасного и злого пирата Бармалея, который со своими пиратами планируют ужасные гадости. А вы хотите знать, кто остановит пиратов и спасет мирных жителей? Тогда приходите в наш самый северный цирк и поддержите доктора Айболита.

Вы увидите головокружительные номера на высоте 15 метров под куполом цирка в исполнении группы «Канатоходцы РС(Я)», воздушных гимнастов, оригинальный номер на лошади «Жонглер-наездник», уникальные трюки группы акробатов-наездников «Джигиты Республики Саха (Якутия)», трюки с хлыстами, жонглирование, молодых и талантливых клоунов, и конечно же, перед вами выступят дрессированные животные: олени, лошади, пудели, песец, лиса, хорек, петух, голуби, попугаи, змеи.

В цирковом спектакле принимают участие ЛЕГЕНДАРНЫЕ цирковые артисты из г. МОСКВЫ!

Ошеломительные и захватывающие трюки от исполнителей самых титулованных номеров «Силовая пара», «Катушки», «На перше», победителей и призеров международных фестивалей циркового искусства в Париже, Монте-Карло, Канаде, Китае, в Южной Америке — семьи Маркиных!

Потрясающие трюки с хула-хупами разных размеров в исполнении артиста оригинального жанра, лауреата международных и всероссийских фестивалей-конкурсов, чьим искусством восхищались самые известные площадки Европы — Алексея Чайникова.

Ждем всех-всех-всех на премьеру циркового спектакля «Доктор Айболит»!

Возрастное ограничение: 0+

Начало: в 12.00, 15.00

Цена билета: 400, 500, 600 руб.

Телефон кассы: 42-95-68; 735-537.