Цирк трех городов даст единственное представление в Якутске

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!
17 февраля в ДДН им. А.Е. КУЛАКОВСКОГО, начало в 18-30.
Сенсация года!!! Приезжает ЦИРК трёх городов: Москва, Санкт-Петербург и Красноярск.
Вас ждёт увлекательная программа:
Миньоно-банано-шоу и миллионы мыльных пузырей!!!
Парадоксальный трансформер-слинки!
Непредсказуемая обезьянка Лапундер!
Зеркальная леди-укротительница змей!
Гималайский медведь Миша станцует зажигательную ламбаду и споёт в караоке!
Говорящий попугай Ара!
Велкопоповицкий козлик-канатоходец!
Розка Барбоскина повелительница мыльных пузырей!
Гигантские энгри- бёрдз, скачущие по вашим головам!
Чумовой кролик — фокусник.
Лазерные роботы пришельцы!
Весёлые приключения Фиксика Нолика!!!
Почувствуй выход из реальности в черном кабинете человека — невидимки!
Много спецэффектов: Дым машина, свет машина, лазерное шоу и миллионы мыльных пузырей!!!
Дети до 4 х лет бесплатно! (в сопровождении взрослого)
Тел. для справок: 8-924-364-65-40