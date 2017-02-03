Цирк трех городов даст единственное представление в Якутске

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!

17 февраля в ДДН им. А.Е. КУЛАКОВСКОГО, начало в 18-30.

Сенсация года!!! Приезжает ЦИРК трёх городов: Москва, Санкт-Петербург и Красноярск.

Вас ждёт увлекательная программа:

Миньоно-банано-шоу и миллионы мыльных пузырей!!!

Парадоксальный трансформер-слинки!

Непредсказуемая обезьянка Лапундер!

Зеркальная леди-укротительница змей!

Гималайский медведь Миша станцует зажигательную ламбаду и споёт в караоке!

Говорящий попугай Ара!

Велкопоповицкий козлик-канатоходец!

Розка Барбоскина повелительница мыльных пузырей!

Гигантские энгри- бёрдз, скачущие по вашим головам!

Чумовой кролик — фокусник.

Лазерные роботы пришельцы!

Весёлые приключения Фиксика Нолика!!!

Почувствуй выход из реальности в черном кабинете человека — невидимки!

Много спецэффектов: Дым машина, свет машина, лазерное шоу и миллионы мыльных пузырей!!!

Дети до 4 х лет бесплатно! (в сопровождении взрослого)

Тел. для справок: 8-924-364-65-40