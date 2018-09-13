Цирк приглашает на праздник работников дошкольного образования

Дорогие воспитатели! Примите самые добрые и искренние поздравления с наступающим профессиональным праздником — Днём работников дошкольного образования!

28 и 29 сентября приглашаем вас в банкетный зал Бриллиантового цирка Якутии на праздничный вечер!

В уютной торжественной обстановке, в компании своих коллег и друзей, вы сможете насладиться замечательной концертно-развлекательной программой с участием артистов эстрады и цирка, попробовать вкусные блюда, потанцевать на зажигательной дискотеке Ностальжи.

Спешите подавать заявки, места ограничены!

Начало: в 18.00 ч.

Стоимость входного билета: 1500 руб. (программа + меню)

Обращаться по номеру: 8(914)-221-00-71