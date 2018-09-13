Цирк приглашает на квест-игру «Волшебный мир Оз»

Бриллиантовый цирк Якутии приглашает вас на увлекательную квест-игру «Волшебный мир Оз».

Вас встретит добрая ведьма Глинда, с которой вам предстоит пройти по карте и найти заветную дверь в удивительный мир. Вас ждут неожиданные, загадочные и весёлые встречи за кулисами, и не только!

Стоимость: 250 руб.

Заявки по телефону: 42-96-46, 42-86-42.

Возрастное ограничение: с 1 по 5 классы.