Цикл ЯГСХА: Новая молочная продукция для жителей республики

Якутская ГСХА продолжает цикл публикаций, основанный на отзывах выпускников. Это знакомство с личностями, судьба которых непрерывно связана с сельскохозяйственным факультетом ЯГУ, Якутским сельскохозяйственным институтом, Якутской государственной сельскохозяйственной академией.

Сегодня своим опытом и воспоминаниями делится Куннэй Андреева, технолог молочной продукции СХППК «Горный-Ас» Горного улуса:

В 2008 году окончив Кировскую среднюю школу Горного улуса я поступила в агротехнологический факультет Якутской ГСХА по направлению «Технология молочной продукции».

Во время студенчества побывала в с. Урицк Олекминского улуса. Мы ездили на уборку картофеля. Все пять лет в стенах Академии пролетели очень быстро. Жили в общежитиях. Это незабываемые годы, когда с волнением и тревогой ждали сессию, посещали библиотеку и компьютерные классы, готовились к экзаменам. Не успела оглянуться, как настала пора окончить вуз. «Детское и шоколадное масло» — эта тема моей дипломной работы. Шоколадное масло – это любимое многими кондитерское изделие. Его приятная консистенция и шоколадный вкус знакомы многим с детства. Такое масло обладает не только приятным вкусом, но и высокой энергетической ценностью.Масло полезно при болезнях желудочно-кишечного тракта. Олеиновая кислота, которая содержится в масле, помогает снизить уровень заболевания раком. Масло полезно жителям стран сурового климата (помогает согреться, способствует обновлению клеток головного мозга), как раз для нас — якутян.

После того, как получила диплом о высшем образовании, сразу узнала, что есть место работы по моей специальности в Таттинском улусе, и, не обдумывая, уехала в с. Ытык-Кюель. Там я работала сначала лаборантом, потом главным технологом на протяжении 4 лет. В этом году на должность технолога в СХППК «Горный-Ас» устроилась на работу переводом в свой родной улус.

Наш кооператив выпускает молочную продукцию: суорат, кефир, йогурт с наполнителем 2,5 %, бифилайт 3,2%, творог, сливки 35% и 45%, масло сливочное, сметана 25%, диетический йогурт «Застройнись».

Наш дружный коллектив очень отзывчивый, открытый к новому, готовый реализации любых задач. За время моей работы в предприятии мы выпустили «Бифилайт» и йогурт с наполнителем. В дальнейшем ориентированы на выпуск качественных, вкусных продуктов местного производства.

Сейчас многие выпускники разных вузов получают диплом и не всегда устраиваются работать по специальности. Но мне изначально было важно найти работу именно по специальности, и это получилось.

Мои однокурсники так же как и я работают по специальности, мы обмениваемся опытом. Всегда делимся успехами, советуемся по качеству сырья и готовой продукции, поддерживаем друг друга. Благодарю любимых преподавателей и Академию за полученные знания, любовь и уважение к профессии!