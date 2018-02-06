ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента

Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

Действующий глава государства идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации ему нужно было собрать не менее трехсот тысяч подписей избирателей, причем не более 7,5 тысяч в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, были представлены в ЦИК 29 января.

В целом в поддержку Владимира Путина собрали более 1,6 миллиона подписей, в ЦИК сдали более 314 тысяч. Замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что было выявлено лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям — 0,39% от общего объема отобранных для проверки. Это пока рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.

Выборы президента пройдут 18 марта.