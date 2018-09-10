ЦИК Якутии: Убедительная победа Айсена Николаева

«Убедительную победу на выборах главы Якутии одержал временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев», – заявил 10 сентября председатель Центризбиркома РС(Я) Алексей Ефимов, выступая с предварительной информацией об итогах Единого дня голосования из республиканского медиа-центра.
«После обработки 98% протоколов Айсен Николаев набрал 71,9% голосов избирателей», – сообщил председатель ЦИК Якутии.
По данным Алексея Ефимова, Виктор Губарев набрал 11,9% голосов избирателей, Владимир Богданов – 6,45%, Гаврил Парахин – 6% голосов избирателей.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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